Justiça autoriza leilão de bens da sede do PT em razão Aracaju. O motivo: dívidas da campanha para o Senado em 2014

O juízo da 13ª Vara Cível de Aracaju emitiu um despacho nessa na terça-feira (18), em que leiloa bens da sede do Partido dos Trabalhadores (PT), em Aracaju. Uma determinação lançada em junho do ano passado já havia exposto a iminência da penhora do acervo.

O documento também expõe o nome de um leiloeiro credenciado ao Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ/SE), que deverá proceder com a alienação dos bens penhorados.

A decisão de penhora determinou o confisco de bens até o cumprimento da integralidade de débito no montante de R$ 332.096,37. A dívida seria referente a gastos do PT na campanha de Rogério Carvalho ao Senado, em 2014.

Somados, os bens penhorados, entre aparelhos eletrônicos e móveis, que devem ir a leilão, chegam ao valor de R$ 30.720,00.