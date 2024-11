JUVENTUDE E SPORT SOCORRO VENCEM NA ABERTURA DO FEMININO E BARRA PERDEU POR 5 A 0, PARA O JUVENTUDE

O sábado (23) foi marcado pelo início do Campeonato Sergipano Feminino de 2024. Duas partidas movimentaram a competição nesta tarde. O destaque que os clubes visitantes venceram na rodada de abertura.

No município da Barra dos Coqueiros, no estádio João Cruz, o time da casa, o Barra perdeu por 5 a 0, para o Juventude de Estância. Os gols dos visitantes foram de Gabriela (2x), Laís Fernanda, Juliana e Lívia.

Em Aracaju, no estádio Adolfo Rollemberg, a equipe do Força Jovem recebeu o Sport Socorro. Os visitantes venceram por 2 a 0, com dois gols da atleta, Kettilly.

O estadual terá sequência no próximo fim de semana com jogos válidos pela 2ª rodada do estadual.

Com informações e foto FSF