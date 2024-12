JUVENTUDE VENCE EQUIPE DO SPORT SOCORRO POR 1 A 0, NA 3ª RODADA DO CAMPEONATO SERGIPANO FEMININO

O duelo dos líderes do Campeonato Sergipano Feminino, aconteceu na tarde deste sábado (07), e marcou a 3ª rodada. As equipes do Juventude e Sport Socorro entraram em campo com 100% de aproveitamento na competição. A partida dos invictos levou um bom público ao estádio Vila Operária, no município de Estância.

O jogo foi muito de equilibrado e o único gol saiu aos 13 minutos do primeiro tempo. A atleta Ana Lays em uma excelente jogada individual balançou as redes e marcou para as donas da casa. Final: Juventude 1×0 Sport Socorro.

Com a vitória, a equipe de Estância é a única invicta na competição. E assumiu a liderança isolada do estadual com nove pontos somados em três jogos. Acompanhe a classificação com os resultados da 3ª rodada do Campeonato Feminino:

1) Juventude 09 pontos

2) Sport Socorro 06 pontos

3) Confiança 06 pontos

4) Força Jovem 03 pontos

5) Barra 03 pontos

O Feminino Sergipano terá sequência no próximo fim de semana com jogos válidos pela 4ª rodada do estadual. Confira os confrontos:

Sábado (14/12)

15h15 – Confiança x Força Jovem, estádio Adolfo Rollemberg, em Aracaju

Fonte e foto FSF