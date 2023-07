Laércio Oliveira  destaca parceria entre Aracaju e Yantai para o desenvolvimento econômico e a geração de empregos

O Senador Laércio Oliveira (PP-SE) acompanhou na manhã desta quinta-feira, 13, em um hotel da Orla de Atalaia, a assinatura de um acordo bilateral entre as cidades de Aracaju e Yantai, na China, com o objetivo de fortalecer as relações governamentais e interpessoais, a partir de intercâmbios culturais, sociais e econômicos. Chamado de acordo ‘Cidades Irmãs’, a parceria entre as duas cidades terá validade de cinco anos.

Para Laércio, a presença de uma delegação chinesa em Aracaju demonstra a importância do estreitamento da relação entre as duas cidades, principalmente na exploração de petróleo e o gás sergipano, que tem reservas de alta qualidade equivalentes a 20 milhões de metros cúbicos. O Senador considera que os investimentos neste setor, viabilizados a partir da Nova Lei do Gás, que ele relatou na Câmara dos Deputados, transformarão o Estado de Sergipe em um pólo nacional, trazendo desenvolvimento e oportunidades de emprego para os sergipanos.

“Eles têm o desejo de trazer investimentos para o nosso estado, em função dessa riqueza que nós passaremos a usufruir a partir de 2026, que é o gás natural. As relações se instalam e as oportunidades surgem. E eu fico feliz em poder ser um agente facilitador desses entendimentos, que proporcionam e oportunizam momentos como esse, porque significa desenvolvimento, geração de empregos e melhores condições de vida para todos os sergipanos. Eu acho que nós estamos no caminho certo”, pontua.

O governador Fábio Mitidieiri destacou que a visita dos chineses à capital aracajuana é uma oportunidade para apresentar as potencialidades e tudo que o Estado faz para oferecer as melhores condições de investimentos. “Eu tô muito feliz pela cidade de Aracaju, mas por Sergipe estar recebendo agora essa comitiva de Yantai, mostrando que Sergipe está se abrindo para o mundo, e a nossa capital saiu na dianteira. Aproveitamos esse momento para falar das oportunidades que nós temos com o potencial do gás, com a recuperação e a retomada da exploração do petróleo, e do nosso potencial agrícola”, comentou.

Para o prefeito Edvaldo Nogueira, a iniciativa inédita sela um acordo fruto de negociações que ocorreram desde quando ele assumiu a Prefeitura de Aracaju. Segundo Edvaldo, a capital ganha muito com essa interação porque a cidade de Yantai é um dos maiores estaleiros da China. “Esse é um trabalho que a gente já vem fazendo há 4 anos, um trabalho de aproximação da cidade de Aracaju com Yantai, através do consulado da China. E quando eu entrei na Prefeitura pensei em abrir um canal de negociação, de formação de cidades irmãs, e hoje nós assinamos um protocolo para fazer esse intercâmbio cultural, de tecnologia e de negócios. Essa parceria será muito importante para a nossa cidade”, destaca.

