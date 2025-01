LAGARTO GOLEIA O GUARANY POR 4 A 0 E DORENSE E CARMÓPOLIS EMPATAM NA 3ª RODADA DO SERGIPÃO

Duas partidas abriram a 3ª rodada do Campeonato Sergipano da Série A1, na tarde deste sábado (18). No município de Lagarto, as equipes do Lagarto e Guarany entraram em campo no estádio Paulo Barreto.

O time da casa goleou por 4 a 0, o galo do sertão. No primeiro tempo, o Lagarto abriu o placar aos 37 minutos com gol de Rhuan. Na segunda etapa, o time alviverde aumentou o placar com gols de Ronan, do zagueiro João Marcos marcando contra e do atacante Nael.

E no município de Nossa Senhora das Dores, as equipes do Dorense e Carmópolis ficaram no empate em 0 a 0. Com os dois jogos finalizados, acompanhe a classificação de momento do estadual:

1) Confiança 06 pontos

2) Lagarto 06 pontos

3) Sergipe 04 pontos

4) Itabaiana 03 pontos

5) Falcon 03 pontos

6) América de Propriá 03 pontos

7) Barra 01 ponto

8) Carmópolis 01 ponto

9) Dorense 01 ponto

10) Guarany 00 ponto

A 3ª rodada do Sergipão SuperBet será finalizada no dia 29 de janeiro. Acompanhe os detalhes:

Domingo (19/01)

16h – Itabaiana x Sergipe, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

Segunda-feira (20/01)

19h – Falcon x Barra, arena Batistão, em Aracaju

29/01

15h30 – América de Propriá x Confiança, estádio Durval Feitosa, em Propriá

Com informações da FSF – Foto: @dorenseoficial