LAGARTO VENCE PENEDENSE POR 1 A 0 E SERGIPE PERDEU POR 2 A 1 PARA O ASA DE ARAPIRACA NA 4ª RODADA DA SÉRIE D

O fim de semana para os representantes da Federação Sergipana de Futebol (FSF), foi de duelo com os clubes alagoanos pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Os jogos foram válidos pela 4ª rodada da competição.

A equipe do Lagarto foi até a cidade de Penedo, em Alagoas, para enfrentar o Penedense. O Verdão fez uma boa partida e venceu por 1 a 0. O gol do Lagarto foi marcado por David aos 19 minutos do segundo tempo. Com a vitória, o verdão assumiu a vice-liderança do Grupo A4, com sete pontos.

O Sergipe recebeu na arena Batistão, a equipe do Asa de Arapiraca. O time alagoano venceu por 2 a 1. Os gols do Asa saíram no primeiro tempo e foram de Júnior Viçosa. O time colorado diminuiu no segundo tempo com Matheus Sacramento.

As equipes sergipanas voltam a campo no próximo fim de semana. Acompanhe os detalhes da 5ª rodada do Grupo A4:

Sábado (17/05)

15h – Lagarto x Asa de Arapiraca, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

Domingo (18/05)

16h – Penedense x Sergipe, Estádio Alfredo Leahy, em Penedo

Com informações da FSF – Foto: José Camilo/LFC