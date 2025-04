LAGARTO VENCE UNIÃO-TO POR 2 A 1 NA ESTREIA DA SÉRIE DO CAMPEONATO BRASILEIRO, NESTE SÁBADO EM LAGARTO

Em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série D 2025, o Lagarto superou o União-TO por 2 a 1, neste sábado (19), no Estádio Barretão, em Lagarto-SE.

Os gols da vitória do Verdão foram marcados por David e Zanatelli, garantindo os três primeiros pontos na competição nacional.

O confronto foi equilibrado, com o União-TO demonstrando resistência e valorizando ainda mais o triunfo conquistado pelos donos da casa.

Em entrevista após o jogo, o técnico do Lagarto, Alan Dotti, destacou a importância do resultado positivo logo na estreia: “A primeira partida é sempre difícil, mas conseguimos superar as dificuldades típicas de um jogo de estreia. Enfrentamos um adversário forte que nos impôs obstáculos, mas o time soube responder bem e conquistar essa vitória importante diante da nossa torcida.”

Por Barroso Guimarães – Futebol Sergipano