LEGENDS SERGIPE ENCERRA COM GRANDE FESTA COMEMORAÇÕES DOS 55 ANOS DA ARENA BATISTÃO EM ARACAJU

A Arena Batistão, em Aracaju, foi palco neste sábado, 27, de uma celebração inesquecível que marcou o encerramento das comemorações pelos 55 anos do principal estádio de Sergipe, completados no dia 9 de julho. O evento Legends Sergipe reuniu grandes nomes do futebol brasileiro e mundial, proporcionando uma noite repleta de emoção, entretenimento à altura do legado do Estádio Lourival Baptista.

A festa contou com a presença de astros como Adriano Imperador, Rivaldo, Aldair, Edmílson, Seedorf, Makelele, Sávio, entre outros. Além do espetáculo esportivo, a programação incluiu apresentações musicais e atrações de comédia, garantindo diversão para toda a família. Bento Adami, o comediante Ramon Coxinha e o duelo de X1, entre os principais nomes da modalidade no estado, foram outros destaques da noite.

Organizado pelo Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), em parceria com a Federação Sergipana de Futebol (FSF) e a MTR7, o Legends Sergipe atraiu uma multidão de fãs e celebrou a história de um dos estádios mais emblemáticos do Nordeste. O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, destacou a importância da Arena Batistão para o futebol sergipano.

“É um dia para celebrar 55 anos do Batistão, com um grande jogo. O Brasil Legends contra o time Mundo, só craques. Hoje tivemos a oportunidade de estar com eles, visitando o Espaço Cuidar no Bugio e o Hospital da Criança. Como disse o Seedorf, o jogo é a festa, mas a missão é o cuidado social, mostrar que muitos desses jogadores vieram de áreas periféricas e venceram na vida. Se eles conseguiram, os nossos jovens também podem. Tivemos lá o Narciso, que é sergipano, dando um exemplo da terra. É bom ver o Batistão recebendo esse grande jogo. Lembrando que o Batistão foi inaugurado 55 anos atrás com o Brasil de Pelé, e hoje recebe o Sergipe Legends com vários campeões mundiais. Estou muito feliz de poder proporcionar isso ao nosso povo”, declarou o governador.

Confronto de Lendas

O ponto alto da noite foi o confronto entre os times Legends Brasil e Legends Mundo. Representando o Brasil, jogadores como Velloso, Aldair, Edmílson, Anderson Polga, Leandro Castan, Junior, Souza, Neto, Emerson, Amaral, Adriano, Rivaldo, Giovanni, Aloisio Chulapa, Washington Coração Valente e Sávio emocionaram o público. Pelo Legends Mundo, estrelas internacionais como Aaron Winter, Yaya Banana, Khalilou Fadiga, Éric Abidal, Seedorf, Joel Epalle, Quincy Owusu, Makelele, Sagna e Karembeu, além do ex-goleiro Jefferson e o zagueiro aracajuano Adilson do Santos, abrilhantaram o evento.

A partida terminou empatada em 1×1 em um jogo cheio de lances emocionantes e demonstrações de talento. Seedorf abriu o placar a favor do Legends Mundo, enquanto que Giovanni empatou para o Legends Brasil, deixando o placar igual.

O ex-jogador Sávio, carinhosamente apelidado de “Anjo Louro da Gávea” e eterno ídolo rubro-negro, expressou a satisfação de entrar em campo e receber o carinho dos torcedores sergipanos. “É muito legal, pra mim é uma honra muito grande, primeira vez que eu venho a Sergipe. Participar de um evento muito bacana, com muitas estrelas, atletas que fizeram parte do futebol mundial”, disse.

O jogador Edmílson comentou sobre sua primeira visita a Sergipe e a participação no evento comemorativo no Batistão. “É a primeira vez que eu venho aqui, e também agradecer o carinho de todo o povo sergipano. Aqui em Aracaju fomos muito bem recebidos desde o primeiro momento. Não só lá no hotel, mas nas ações sociais também. Nós estivemos no Hospital da Criança, onde levamos uma palavra de alento para as famílias. E agora estamos aqui no estádio que está bem bonito, bem conservado. Espero que possa ser um palco de bons resultados a nível esportivo e também a nível educacional”, frisou.

No apito, quem comandou o duelo foi o ex-árbitro Sidrack Marinho. Baiano de nascimento, radicado em Sergipe por escolha, Sidrack é um apaixonado pela Arena Batistão. Atualmente, depois de construir uma sólida carreira na arbitragem, ele é gestor do estádio e morador de Aracaju.

O estudante Pedro Fontana, 18 anos, não disfarçou a emoção e alegria em acompanhar a partida com tantos ídolos. Pedro mencionou especialmente Rivaldo como um jogador de quem se lembra e admira muito. “Estou muito animado. A gente só vê esses craques pela televisão, então é o momento de vê-los de pertinho e se divertir”, evidenciou.

Para a massoterapeuta Cynthia Bach, a sensação de ver de pertinho os craques da adolescência é algo que vai levar para a memória. Ela mencionou ser fã do Adriano, o Imperador, mas explicou que estava ali principalmente para acompanhar seu irmão, Johann Sebastian Bach, que é jogador de futebol e veio da Dinamarca. “Uma ótima oportunidade de assistir grandes jogadores e grandes campeões. Está sendo muito emocionante”, relatou.

Programação

Desde o dia 9 de julho, o Governo do Estado promoveu uma série de atividades para celebrar o aniversário da Arena Batistão. Entre elas, uma missa em ação de graças, homenagens a esportistas e personalidades importantes, a Copa 55 Anos Arena Batistão, que reuniu mais de 600 jovens atletas, e partidas especiais com os times da capital – Sergipe e Confiança. Também esteve na programação o jogo festivo dos Cinquentões, que reuniu ex-craques do futebol sergipano no gramado do Batistão.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, enfatizou o sucesso da programação festiva. Ela destacou que são 55 anos de muita história e muitos motivos para celebrar, por isso fizeram questão de organizar uma programação extensa durante todo o mês de julho. “As comemorações começaram no dia 9, com uma missa e um agradecimento por todos esses anos de existência da Arena Batistão, que serve de palco não só para o futebol e o esporte, mas também para várias manifestações culturais”. Mariana ressaltou que estão encerrando as celebrações com chave de ouro em uma noite magnífica, proporcionando aos sergipanos a oportunidade de ver de perto grandes ídolos e craques do futebol mundial, incluindo campeões mundiais brasileiros e internacionais.

