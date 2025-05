MAIS DE 160 SERVIÇOS BENEFICIAM MORADORES DE SÃO FRANCISCO COM PASSAGEM DO ‘SERGIPE É AQUI’ NESTA TERÇA-FEIRA, 13

Informe publicitário

Cidade se tornou simbolicamente sede administrativa do Governo de Sergipe na 47ª edição do programa.

O município de São Francisco, situado na região do baixo São Francisco, recebeu nesta terça-feira, 13, a 47ª edição do programa itinerante ‘Sergipe é aqui’. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), transformou simbolicamente a cidade na sede administrativa do Governo de Sergipe por um dia, levando uma estrutura de atendimento à população local e às comunidades vizinhas.

Durante o dia, moradores tiveram acesso gratuito a um leque de serviços ofertados por diversas Secretarias e órgãos estaduais. Na área da saúde, foram disponibilizados exames nas Carretas da Mulher e do Homem, testes rápidos, avaliação odontológica para prevenção de câncer bucal, além de exames sorológicos para dengue, realizados pelo Laboratório Central de Sergipe (Lacen).

A população também pôde emitir documentos como RG, CPF, ID Jovem e segunda via da CNH; atualizar a carteira de vacinação; participar de orientações jurídicas e acessar serviços do Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) Itinerante, como emissão de contracheques e atualização cadastral.

Maria Luiza da Costa, 77 anos, reside em São Francisco há 40 anos e esteve na edição do programa para passar pelo clínico geral, na Carreta da Mulher. “Estava sentindo algumas dores e, como moro aqui perto, vi que tinha a oportunidade de fazer esses exames. Então passei pelo médico, que foi bem atencioso e agora vou pegar o encaminhamento”, disse.

Maria Edileuza Menezes, 55 anos, moradora do povoado Nascença, veio até o centro da cidade para também ser atendida na Carreta da Mulher, onde realizou o exame de lâmina. “Fiz esse exame no ano passado, mas foi particular. Foi muito bom ver que dava para fazer de graça. Fiquei feliz quando o agente de saúde passou lá no povoado nos avisando”, destacou.

Manoel Messias, 47 anos, também foi um dos moradores beneficiados pela passagem do programa pela cidade. “Sou agricultor e moro no Assentamento Maria Lindalva. Vim fazer alguns exames de ultrassom. Fui atendido porque estiveram lá em casa para fazer um levantamento e um estudo das minhas terras. Veio a família toda”, completou.

Esta é a 47ª edição do governo itinerante ‘Sergipe é aqui’, que tem o objetivo de descentralizar os serviços públicos, promovendo cidadania e inclusão social.