MAIS DE 5 MIL MORADORES DE FEIRA NOVA SÃO BENEFICIADOS COM A 49ª EDIÇÃO DO ‘SERGIPE É AQUI’

Informe publicitário

Programa criado pelo Governo do Estado em 2023, já ofertou mais de 230 mil serviços humanizados em 49 cidades sergipanas

Localizado a 104 quilômetros da capital do estado, o município de Feira Nova, no médio sertão, recebeu, durante a sexta-feira, 6, mais de 160 tipos de serviços ofertados pelo ‘Sergipe é aqui’. O programa, coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), tem chegado tanto nas regiões mais próximas de Aracaju, quanto às mais distantes, uma vez que a sua missão é fomentar a cidadania e facilitar o acesso a projetos, programas e atendimentos ofertados pelas secretarias e órgãos parceiros da administração estadual.

Em Feira Nova, os atendimentos foram concentrados no entorno do Centro de Excelência de Educação em Tempo Integral Maria Montessori e na sede da prefeitura local. Serviços como testes de DNA; cadastro em programas de saúde como o Opera Sergipe; atendimentos nas carretas do Homem e da Mulher Homem e da Mulher; testes rápidos; entrega de mudas para plantio e reflorestamento local; emissão de documentos, como CIN, ID Jovem e CPF; atendimentos do Detran; recadastramento da tarifa rural; orientações judiciais; Castramóvel, entre outros.

A lavradora Lidiane Oliveira, moradora da zona rural de Feira Nova, deslocou seu ombro há alguns meses e aproveitou a passagem do programa pelo município para realizar uma consulta no programa Opera Sergipe. “Passei pelo médico no setor da ortopedia para mostrar meus exames para saber se irei precisar fazer uma cirurgia no meu ombro. Ele me passou uma ressonância magnética para fazer e retornar para saber o que realmente precisarei fazer”, destacou.

Residente também na zona rural da cidade, o lavrador Rivaldo Souza procurou os serviços de renovação da Carteira de Identidade Nacional (CIN) e as carretas do homem e do teste rápido. “Já estava precisando renovar o meu RG que estava vencido há alguns anos e foi mais rápido fazer aqui. Agora vou ver os resultados dos testes rápidos e depois vou à Carreta do Homem”, disse.

A aposentada Gilda Muniz contou que sua agente de saúde orientou que procurasse os atendimentos na área da saúde durante a edição do programa em Feira Nova para renovar os exames que já estavam atrasados. “Já fiz o exame de lâmina e transvaginal, os médicos foram bem atenciosos. Também aproveitei para ir no Lacen fazer o exame de sangue e consegui pintar as minhas unhas nesse meio tempo”, comentou.