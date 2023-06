Manaus sofre a virada, mas busca o empate em 3 a 3 com o Confiança aos 50 minutos do segundo tempo

O Confiança enfrentou o Manaus na tarde deste sábado (24) no estádio Ismael Benigno, e empatou em 3 a 3.

O time amazonense chegou a estar à frente por 2 a 0, com gols de Thallyson e Gustavinho, mas o Confiança virou, com dois gols de Lenon e um de Cesinha, aos 47 minutos do segundo tempo.

No segundo tempo, o Confiança foi soberano e criou diversas chances de gol. Lenon marcou duas vezes, e o time azulino buscou o empate.

O próximo desafio do Confiança na Série C é no sábado (1), contra o Ypiranga, às 16h no Batistão.

Com o resultado, o Manaus sobe uma posição e deixa a zona de rebaixamento. O clube é o 16º na tabela, com 10 pontos. O Confiança permanece na sexta posição, com 15 pontos.

Foto ascom Confiança