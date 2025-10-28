MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES RECEBE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA DIAGNÓSTICOS PRECOCES

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes recebeu, recentemente, da Secretaria de Estado da Saúde (SES), um novo aparelho de ultrassonografia. Este equipamento representa um avanço significativo na capacidade diagnóstica e na qualidade da assistência prestada à população que utiliza dos serviços da unidade de alta complexidade.

De acordo com o coordenador da Central de Equipamentos (Cequip), o engenheiro clínico Guilherme Danilo Andrade, com essa tecnologia será possível aprimorar a precisão dos diagnósticos, reduzir o tempo de espera para exames e proporcionar um acompanhamento mais detalhado em casos de alta complexidade, como gestação de risco, malformações fetais, doenças cardíacas e condições neonatais. “O aparelho foi adquirido com recursos próprios da SES no valor de R$ 231 mil”, informou.

O equipamento permite a realização de diversos exames, abrangendo desde avaliações de gestantes e recém-nascidos até diagnósticos cardiológicos, musculoesqueléticos, abdominais e vasculares. Ele é equipado com diversos tipos de transdutores – dispositivos que convertem energia elétrica em ondas sonoras de alta frequência (ultrassom) e vice-versa. Os tipos são linear, convexo, volumétrico convexo, setorial adulto, setorial neonatal, endocavitário e microconvexo. Alguns destes transdutores trazem benefícios diretos no acompanhamento da saúde maternoinfantil fortalecendo as ações de prevenção e intervenção precoce.

Segundo a cardiologista pediátrica da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) e do Ambulatório de Seguimento do Recém-nascido de Alto Risco (antigo Follow-up), Viviane Paixão, este aparelho traz modernas tecnologias para o diagnóstico precoce e acompanhamento de cardiopatias congênitas. “É um ganho para a maternidade porque este equipamento têm mais recursos, uma melhor imagem e permite o diagnóstico mais preciso”, informou.

Colaboração

A MNSL já tinha recebido outro aparelho de ultrassonografia em fevereiro deste ano. Para a médica radiologista, Cínthia Andrade, a nova aparelhagem é mais moderna e apropriada para avaliações à beira-leito e permite diagnósticos com mais acurácia. A equipe de Diagnóstico por Imagem Neonatal consegue colaborar com a Neonatologia, a Pediatria, Nefropediatria, Cirurgia Pediátrica e outras especialidades.

“Essa integração permite um melhor cuidado para nossos bebês, que são pacientes delicados e peculiares, por estarem em uma maternidade de alto risco. São necessários transdutores específicos e neonatais. Então essa nova aparelhagem veio somar a nosso capital humano, que é uma equipe multidisciplinar, com muitos especialistas para atender a população”, explicou Cínthia.

Para Jamile de Farias, natural de Itabaianinha, que teve a filha na MNSL porque estava com hipertensão e diabetes gestacional, é muito bom todo este cuidado. “A minha filha nasceu com a circunferência da cabeça um pouco maior. A médica fez o ultrassom para ver se existe algum problema. Espero que não, mas se tiver é bom saber logo porque já inicia o tratamento”, disse.

