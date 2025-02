MEC APONTA IRREGULARIDADE E RECOMENDA NOVA ELEIÇÃO PARA REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

O Ministério da Educação (MEC) identificou uma irregularidade no processo eleitoral para a escolha do reitor da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e recomendou a realização de um novo procedimento eleitoral no Colégio Eleitoral Especial para a composição da lista tríplice.

Por conta disso, o MEC determinou a realização de um novo processo eleitoral no Colégio Eleitoral Especial, garantindo que todas as etapas sejam cumpridas de acordo com as regras vigentes.

Apesar de a comunidade acadêmica ter escolhido, por meio de consulta pública, o professor André Mauricio como reitor e Silvana Bretas como vice-reitora para o quadriênio 2025-2029, com 10.102 votos (52,82%), o processo eleitoral formal não teria seguido os ritos tradicionais exigidos.

Veja a nota de esclarecimento sobre recomendação do MEC ao processo eleitoral para os cargos de reitor e vice-reitor da UFS

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) informa à comunidade acadêmica e à sociedade sergipana que, em relação à eleição para reitor e vice-reitor da instituição (quadriênio 2025-2029), o Ministério da Educação (MEC), por meio de sua Coordenação-Geral de Gestão e Governança (CGGG), determinou a devolução do processo anteriormente encaminhado para a realização de um novo procedimento eleitoral no Colégio Eleitoral Especial para a composição da lista tríplice, preservando-se a consulta realizada junto à comunidade acadêmica.

De acordo com as diretrizes estabelecidas pelo MEC, o novo procedimento deverá observar os seguintes pontos:

A lista tríplice deve ser organizada a partir de votação do colegiado máximo da Universidade, ou de outro colegiado que o englobe, instituído especificamente para esse fim; A consulta à comunidade acadêmica não terá caráter vinculante; A eleição deve ocorrer de forma uninominal, ou seja, os candidatos concorrerão individualmente para cada cargo.

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) destaca que, apesar do parecer jurídico da Procuradoria Federal junto à UFS atestar a legalidade do procedimento adotado pela instituição, cumprirá a determinação do MEC/CGGG da forma mais célere possível, visando a agilidade na apreciação das listas tríplices para reitor e vice-reitor pela Presidência da República.

Universidade Federal de Sergipe