MÉDICA É VÍTIMA DE TENTATIVA DE ESTUPRO DENTRO UNIDADE DE SAÚDE NO POVOADO COLÔNIA 13, EM LAGARTO

Uma médica foi vítima de tentativa de estupro enquanto trabalhava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Padre Almeida, localizada no Povoado Colônia 13, no município de Lagarto. O caso teria ocorrido durante o exercício de suas funções.

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe (Cremese) emitiu uma nota pública, nesta sexta-feira (19), manifestando repúdio à tentativa de estupro sofrida pela médica no último dia 9 de setembro.

As informações passadas pelo Cremese são de que o episódio configura grave violação à integridade física, sexual e psicológica da profissional, representando uma afronta à dignidade de todos os médicos que atuam na linha de frente, muitas vezes em condições precárias de segurança.

O conselho disse ainda que o suspeito não tinha relação com a vítima, e que ele não aparentava buscar atendimento médico.

A Cremese criticou a postura da gestão da unidade de saúde, que não acolheu a vítima de forma adequada, e minimizou os fatos. Além disso, a médica foi demitida após registrar boletim de ocorrência. Para o Cremese, essa situação reforça um cenário de negligência institucional e retaliação.

Sem explicar o que motivou a demissão da médica, a prefeitura de Lagarto disse que repudia o ocorrido e que garante que ela será acolhida e terá acesso a todo o suporte jurídico, psicológico e administrativo necessário.

A gestão também informou que foi aberto procedimento interno para apurar todas as circunstâncias da denúncia e que, caso seja constatada qualquer forma de omissão ou falha administrativa, as medidas legais e disciplinares cabíveis serão adotadas.

Foto reprodução