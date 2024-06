Uma aposta de Ponta Grossa (PR) acertou as seis dezenas e levou o prêmio de R$ 114.104.458,33 milhões do concurso 2.734 da Mega-Sena realizada na noite deste sábado (08) no Espaço da Sorte, em SP.

Os números sorteados foram: 21 – 27 – 35 – 48 – 59 – 60

A quina teve 137 apostadores e cada um vai receber R$ 49,467.16. Já a quadra teve 7.811 apostas ganhadoras, e cada um irá levar R$ 1.239,46.

O próximo sorteio da Mega será na terça-feira (11), com prêmio estimado em R$ 35 milhões.