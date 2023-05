Mesmo após superar meta de vacinação, Aracaju mantém oferta da vacina contra pólio nas unidades de saúde

Mesmo após o fim da campanha nacional de imunização contra a poliomielite, ocorrido em março, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), mantém o imunizante disponível contra a doença na rotina das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital, município que já atingiu 98,89% do público-alvo, superando a meta do Ministério da Saúde (MS).

De acordo com a coordenadora de Imunização da SMS, Larissa Ribeiro, a vacina contra a poliomielite é a única forma de prevenção da doença, e manter a caderneta de vacinação em dia diminui a probabilidade de contrair diversas doenças na fase inicial da vida.

“O ideal é que os pais cumpram rigorosamente as orientações que são repassadas pelas equipes de profissionais da saúde nas UBSs. Ao nascer, a criança recebe o cartão de vacinação e aquele documento deve ser preservado no decorrer da vida, sempre cumprindo todas as etapas destacadas na caderneta”, explica Larissa.

Doença e imunização

Também chamada de pólio ou paralisia infantil, a poliomielite é uma doença contagiosa aguda causada por um enterovírus (gênero de vírus que tem como principal meio de replicação o trato gastrointestinal) chamado poliovírus. As sequelas da poliomielite, relacionadas com a infecção da medula e do cérebro pelo poliovírus, normalmente são motoras e não têm cura. A doença pode afetar tanto crianças quanto adultos e levar à paralisia total ou parcial dos membros inferiores.

A vacinação de rotina é feita com três doses injetáveis (vacina inativada contra poliomielite – VIP), aplicadas aos dois, quatro e seis meses de idade. Além disso, também devem ser administradas mais duas doses de reforço com a vacina oral bivalente (VOP), conhecida como “vacina de gotinha”, aos 15 meses e, mais tarde, aos quatro anos.

“O Ministério da Saúde está com problema na aquisição da vacina VOP, por isso os profissionais da sala de vacina, devem otimizar evitando o desperdício e para que não ocorra desabastecimento, já que o que o estoque do Estado da VOP está zerado e não temos previsão de recebimento desse imunobiológico”, relata.

Pontos de vacinação

A vacinação é um serviço porta aberta e o usuário que necessitar receber alguma dose, ou ainda atualizar o calendário vacinal, deve se dirigir à UBS mais próxima. “Para ter acesso, o usuário é orientado a apresentar o cartão ou caderneta de vacinação e o cartão SUS. É importante chegar à unidade pelo menos uma hora antes do fechamento da sala de vacina, para que o acesso ao serviço não seja prejudicado”, enfatiza.

Em Aracaju, as salas de vacina das 45 UBSs funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h; entre estas, 16 Unidades possuem horário estendido para vacinação de rotina, até as 18h, são elas: Antônio Alves, Augusto Franco, Ministro Costa, Dona Sinhazinha, Ávila Nabuco, Marx de Carvalho, Hugo Gurgel, Joaldo Barbosa, Manoel de Souza, Edézio Vieira de Melo, Cândida Alves, Dona Jovem, Francisco Fonseca, José Machado, José Calumby Filho e Onésimo Pinto.

Foto SMS