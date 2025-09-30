MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO RECEBE DENÚNCIAS DO SINDICATO DOS MÉDICOS NA CAPITAL E INTERIOR

O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), Márcio Amazonas, recebeu, nesta terça-feira (30), a visita do presidente do Sindicato dos Médicos de Sergipe (Sindimed-SE), José Helton Silva Monteiro, e do advogado do sindicato, Thiago Oliveira, que apresentaram denúncias envolvendo a atuação dos médicos na capital e interior sergipano.

Um dos fatos diz respeito à tentativa de estupro contra uma médica em uma unidade de saúde do município de Lagarto, no Centro Sul do estado. “A médica estava trabalhando, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), quando sofreu a tentativa de estupro de um homem que entrou no consultório. No dia seguinte, ela foi demitida e está enfrentando sérios problemas de ordem emocional. Fizemos a denúncia e viemos trazer ao MPT-SE essa situação”, relatou o presidente do Sindimed-SE.

Outra denúncia apontada pelo sindicato está relacionada à contratação de médicos que atuam no Hospital da Criança, em Aracaju. De acordo com o Sindimed-SE, durante dois meses, os profissionais receberam pagamento por meio de transferência via pix. “Essa empresa foi retirada pela gestão, mas a forma de contratação continua a mesma. Por isso viemos discutir essa demanda e ver quais providências podem ser adotadas pelo Ministério Público do Trabalho”, explicou o presidente Helton Monteiro.

Próximos passos

O procurador-chefe Márcio Amazonas recebeu as informações do sindicato e encaminhou os casos para registro de notícias de fato, como são chamadas as denúncias no âmbito do MPT. “A partir de agora, cientes dessa notícia, temos a obrigação de atuar. Não quer dizer que iremos deferir e que será iniciada uma investigação. Significa que, necessariamente, algum procurador irá ser demandado nesse sentido. Com o trâmite interno, podem ser necessárias diligências complementares, ou, pela gravidade dos casos, ter uma Ação Civil Pública ajuizada de imediato”, finalizou o procurador Márcio Amazonas.

Texto e foto Lays Millena Santos