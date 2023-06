Ministério Público inspeciona Hospital Regional de Itabaiana e dá sequência ao Mapeamento da Saúde de Sergipe

O Ministério Público de Sergipe, por meio de atuação conjunta da Promotoria de Justiça de Itabaiana e do Centro de Apoio Operacional (CAOp) da Saúde, realizou inspeção no Hospital Regional de Itabaiana Dr. Pedro Garcia Moreno, para verificar as condições dos serviços prestados pela unidade, seguindo trabalho de Mapeamento da Saúde do Sergipe. Os Promotores de Justiça Raymundo Napoleão Ximenes (Diretor do CAOp da Saúde) e Maria Rita Figueiredo (Promotora de Justiça de Itabaiana) participaram da inspeção.

O mapeamento possibilita um diagnóstico dos principais gargalos no sistema público de saúde, a exemplo das demandas, corpo de profissionais disponíveis, serviços hospitalares em execução, fármacos, área física e instalação do nosocômio, e os equipamentos existentes. O projeto do MPSE tem como propósito melhorar o serviço público na área da saúde, a partir do levantamento realizado e dos dados colhidos durante as inspeções.

No Hospital Regional de Itabaiana, a inspeção contou com as presenças da Enfermeira Silvânia Menezes, representando o Secretário Municipal de Saúde; o Superintendente da unidade, Marcelo de Oliveira; o Diretor Técnico, Samuel Rodrigues da Silva; a Médica Ximenes Azevedo Fernandes, Referência Técnica de Pronto Socorro; a Coordenadora Assistencial Flávia Maria Santos; e o Coordenador da Fiscalização do Conselho Regional de Medicina (Cremese), Alexandre Dantas Pereira.

A inspeção durou cerca de cinco horas, com visitas a todas as alas do Hospital e reunião para pontuar as necessidades de ajustes e deficiências identificadas. Os diálogos seguirão nas próximas semanas. Além de fiscalizar, o Ministério Público de Sergipe se colocou à disposição da gestão hospitalar, para buscar as soluções necessárias.

O projeto ‘Mapeamento da Saúde de Sergipe’ faz parte do planejamento estratégico 2022-2031 do Ministério Público de Sergipe, e ao longo do ano inspecionará outras unidades de saúde espalhadas no território do estado.

Com informações e foto do MPE