Ministro do TSE cassa monocraticamente três vereadores do PP de Socorro por não cumprir cota de gênero na chapa

Os vereadores do PP do município de Nossa Senhora do Socorro, Elmo Paixão, Eliel Felipe e João Mochila, foram cassados na quinta-feira (18), por decisão monocrática do ministro Carlos Horbach, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Segundo o TSE, o Partido Progressista não cumpriu com a cota de gênero na chapa de candidatos a vereadores, em que a lei exige que 30% da chapa tenham mulheres como candidatas.

Com isso Alessandro (PP), suplente do vereador Eliel Felipe, deixar de ser vereador com a cassação do mandato do titular, que estava licenciado do cargo para por ser secretário de infraestrutura do município.

A decisão baseou-se no argumento de que o partido PP não cumpriu com a cota de gênero na chapa de candidatos a vereadores, ou seja, a lei exige que 30% da chapa de candidatos sejam mulheres. Com a decisão do TSE, os votos obtidos por todos os candidatos do PP serão anulados e haverá uma nova recontagem de votos para definir os novos três vereadores que assumirão as vagas. A decisão ainda cabe recursos pela defesa dos vereadores.

Nota oficial do PP

O Partido Progressista admitiu, através de nota emitida nesta sexta-feira, que “é com tristeza e perplexidade que recebemos a notícia da decisão monocrática do processo 0601149-74.2020.6.25.0034, movido pelo Sr. Alysson de Almeida Santos, o “Lalo”, apadrinhado pelo deputado estadual Samuel Carvalho, que buscou a supressão da vontade popular no afă de tomar os mandatos de três parlamentares eleitos democraticamente, interferindo na política e no exercício da democracia.

O Diretório Municipal do Progressistas não se dará por vencido. Recorreremos até o final para que prevaleça a vontade soberana do povo.

Nossa Senhora do Socorro/SE, 19 de Maio de 2023.

Bruno Henrique Santana Rezende – Presidente Municipal do Progressistas”