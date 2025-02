MITIDIERI ENTREGOU RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO DO ANO DE 2024, QUE DETALHA TODAS AS AÇÕES DO GOVERNO

O governador Fábio Mitidieri, durante a solenidade de volta aos trabalhos dos deputados estaduais, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), entregou aos parlamentares o Relatório de Atividades do ano de 2024, que detalha todas as ações do governo estadual no ano. Em seu discurso, o o governador elencou avanços da gestão na geração de emprego, equilíbrio fiscal e financeiro e melhoria da qualidade de vida do sergipano. Dados como a classificação máxima pela Secretaria do Tesouro Nacional em capacidade de pagamento; redução da pobreza e avanço na segurança foram apresentados e constam no documento entregue aos 24 deputados estaduais.

“A Assembleia Legislativa retorna aos trabalhos com renovação da Mesa Diretora, que teve uma grande atuação nos primeiros dois anos, e temos certeza de que assim permanecerá. Estou aqui cumprindo meu dever, enquanto governador, de prestar contas do trabalho realizado e enfatizo que temos muito o que comemorar. Em 2024, o Estado de Sergipe conquistou, pela primeira vez na história, a Nota “A” da CAPAG, o que significa uma classificação realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para avaliar a capacidade de pagamento e a situação fiscal dos Estados e Municípios. Com a nova classificação, Sergipe se consolida como um estado que honra seus compromissos financeiros e passa a ter condições mais favoráveis em futuras operações de crédito, já que contará com a garantia da União. Esse resultado é fruto da gestão fiscal adotada pelo Estado que, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda, tem buscado implementar uma série de medidas para garantir a organização das finanças públicas”, ressalta o governador.

Relatório de Atividade

No Relatório de Atividades entregue, foi apresentado aos parlamentares o panorama econômico de 2024, classificado como um ano de potencial retomada do desenvolvimento do estado, sobretudo após a crise econômica mundial como consequência da pandemia da covid-19. Comprometido em promover o crescimento ordenado, o Governo do Estado elaborou o Plano Estratégico 2023-2026, a fim de elevar Sergipe ao patamar de estado inclusivo, competitivo e inovador, por meio de ações ordenadas e planejadas.

Entre as ações está o Programa Primeiro Emprego (PPE), que qualifica jovens entre 18 e 29 anos sem experiência formal na carteira de trabalho, preparando-os dentro da própria empresa que demanda mão de obra qualificada. Ao final do curso, até 30% desses aprendizes firmam contrato com a empresa que dá o curso. Segundo o relatório, em 2024, foram disponibilizadas 29 turmas em áreas como agente de limpeza, assistente administrativo, confeiteiro, programador full-stack, vigilante, entre outros. Foram matriculados 582 jovens, com 169 concluintes, restando ainda preencher 1.292 vagas e mais de 300 jovens estão matriculados em turmas em andamento. O programa se destaca como uma estratégia eficaz de combate ao desemprego juvenil e promoção de cidadania ativa.

Na área da Educação, além de entregar uma escola nova a cada 12 dias e uma unidade de ensino estadual totalmente climatizada a cada seis dias, o Governo do Estado se preocupa com a ampliação do Ensino de Tempo Integral (ETI) e traçou uma meta de, até 2027, expandir de 72 para 156 unidades escolares de educação em tempo integral. No biênio 2023-2024, a meta proposta no planejamento estratégico era ampliar de 72 para 89 unidades escolares de ETI. A rede estadual expandiu o modelo pedagógico para mais 30 escolas, o que correspondeu um crescimento de 42%, tendo como referência o ano de 2022, passando para 102 unidades escolares.

Entre os 20 itens elencados no Relatório de Atividades 2024 do governo, um ponto que merece destaque é a Saúde, mais especificamente o Programa Opera Sergipe, que tem o objetivo de zerar o tempo de espera na fila por cirurgias eletivas (sem urgência) de baixa e média complexidade. Lançado em julho de 2023, o programa já levou mais qualidade de vida para 19.811 sergipanos, que fizeram seus procedimentos em hospitais habilitados pela rede estadual. De julho de 2023 a novembro de 2024, o Hospital Amparo de Maria, no município de Estância, sul sergipano, realizou 6.373 cirurgias. Em Lagarto, no centro-sul, no Hospital Nossa Senhora da Conceição, foram feitos 6.068 procedimentos. Já o Hospital Senhor dos Passos, em São Cristóvão, na grande Aracaju, deu início aos procedimentos em agosto de 2023 e já realizou até novembro do ano passado 3.523 cirurgias. O Hospital Santa Isabel, em Aracaju, já fez 3.847 procedimentos desde a criação do programa.

O Opera Sergipe é um dos projetos estratégicos do Governo do Estado, um programa a de porta aberta, que, para se cadastrar, o paciente deve ir a um dos hospitais credenciados ou à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, levando os documentos pessoais e o diagnóstico médico.

“Em meu primeiro discurso nesta Casa como governador, reiterei compromissos essenciais para o desenvolvimento do nosso estado. Lembro como hoje: disse que tínhamos pressa. Pressa para colocar comida na mesa, pressa para gerar empregos, pressa para oferecer serviços públicos mais eficientes e humanos. Hoje, com orgulho, podemos afirmar que avançamos em cada um desses compromissos. Prato do Povo, Cartão Mais Inclusão, Sergipe é aqui, Programa de Aquisição de Alimentos, Programa Acelera Sergipe, Novo Lar, Casa Legal, CNH Social, Sementes do Futuro, Primeiro Emprego, Qualifica Sergipe, Ser Criança, são alguns dos inúmeros programas que, todos os dias, impactam a vida de milhares de pessoas e mostram que não deixamos ninguém para trás. Investimos na Educação, na Saúde, na Segurança, na geração de renda, na Assistência Social, em todas as áreas, para construir um Sergipe mais justo e inclusivo”, enfatiza Mitidieri.

As obras na Educação foram destacadas. Próxima quinta-feira, dia 6, será entregue a 64° com o colégio Abelardo Romero Dantas, em Lagarto. De 2023 até agora, foram investidos mais de R$ 137 milhões em infraestrutura escolar. “Reformamos e entregamos uma escola a cada 12 dias, além de avançar na instalação de aparelhos de ar-condicionado nas escolas estaduais, trabalhando para que todas estejam climatizadas até 2026, oferecendo ambientes propícios para o aprendizado. Mais de 1,3 milhão de metros quadrados foram pavimentados, garantindo mobilidade e desenvolvimento para diversas comunidades. Pelo segundo ano consecutivo, somos o estado mais seguro do Nordeste, fruto de investimentos contínuos em segurança pública.O turismo despontou como uma nova potência econômica. Com investimentos recordes de R$ 15 milhões em promoção do destino Sergipe, consolidamos o estado no cenário nacional, atraindo visitantes, impulsionando o comércio e fortalecendo nossa cultura. A economia também reflete esse crescimento: alcançamos a menor taxa de desemprego da nossa história, garantindo trabalho e dignidade para milhares de famílias”, salienta.

Por fim, Fábio Mitidieri reafirmou seu compromisso com Sergipe. “Sergipe tem pressa e o governo está cada dia mais presente na vida de todos os sergipanos”, frisa.