MONTE ALEGRE RECEBE 39ª EDIÇÃO DO PROGRAMA ITINERANTE ‘SERGIPE É AQUI’ NESTA QUINTA-FEIRA, 30

A cidade de Monte Alegre de Sergipe, alto sertão sergipano, será sede da 39ª edição do programa itinerante ‘Sergipe é aqui’. Conhecida por sua tradição na agropecuária e na produção de queijos, a cidade receberá mais de 170 tipos de serviços voltados à população, recebendo também, simbolicamente, o título de capital administrativa do estado por um dia.

A estrutura será montada no entorno do Centro de Excelência 28 de Janeiro e na sede da prefeitura, oferecendo serviços essenciais à comunidade. Os moradores terão acesso à emissão de documentos, como RG, CPF e ID Jovem, renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), realização de exames médicos e odontológicos, atualização vacinal, orientações jurídicas, oficinas de artesanato e segurança alimentar, recadastramento da tarifa rural, além de orientações específicas para gestores sobre programas governamentais.

Desde o lançamento, em fevereiro de 2023, o programa já percorreu, somente na região do alto sertão, seis municípios: Canindé de São Francisco, Porto da Folha, Gararu, Itabi, Nossa Senhora de Lourdes e Nossa Senhora da Glória. Agora, Monte Alegre recebe a caravana itinerante, que, em breve, chegará também a Poço Redondo, completando o atendimento aos nove municípios da região.

Visando aproximar os serviços públicos de todas as regiões do estado, o ‘Sergipe é aqui’ reforça, em cada edição, o compromisso do governo de levar assistência de forma acessível aos sergipanos.