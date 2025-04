MORRE O JORNALISTA IVAN VALENÇA AOS 81 ANOS, NESTA SEGUNDA-FEIRA, 21

O jornalista Ivan Valença, faleceu nesta segunda-feira, 21. A informação foi confirmada por familiares. A causa da morte ainda não foi divulgada. O velório será realizada nesta terça-feira, 22, a partir das 7h, no Osaf. O sepultamento ocorrerá às 11h, no Cemitério da Cruz Vermelha. O portal Faxaju lamenta e chora a morte de Ivan Valença que foi um exemplo para Sergipe, em defesa da honestidade, do crescimento e de um Estado igual para todos.

Trajetória

Com mais de 60 anos dedicados à comunicação, Ivan Valença iniciou sua carreira como repórter em 1957. Passou por veículos como Gazeta Socialista e Gazeta de Sergipe, e desde 1962 escrevia sobre cinema, uma de suas grandes paixões.

Em 1972, fundou o Jornal da Cidade ao lado de Nazário Pimentel e Joaquim Ribeiro, onde seguia atuando com a coluna dominical “Colunão” e uma página sobre cinema. Foi também redator da Pimentel Promoções e colaborador frequente de veículos como a revista da Fecomércio, os jornais Povão e Folha Metropolitana, além do portal Infonet, do qual foi um dos fundadores, assinou colunas sobre cinema e política e participou dos vídeo chats em períodos eleitorais.

Na vida pública, foi secretário-adjunto de Cultura de Sergipe, presidente da Fundação Cultural de Aracaju e secretário de Estado da Cultura. À frente da Imprensa Oficial, liderou a criação da Segrase.

Foi pioneiro ao fundar o primeiro video clube de Aracaju e, nos anos 1980, criou uma gráfica voltada à produção de jornais para o interior. Representou Sergipe em festivais internacionais de cinema, como Cannes e Milão.