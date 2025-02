MORADORES DA BARRA DOS COQUEIROS SERÃO BENEFICIADOS COM MAIS DE 160 SERVIÇOS DURANTE PASSAGEM DO ‘SERGIPE É AQUI’

Informe publicitário

A 41ª edição do programa itinerante levará à Barra dos Coqueiros atendimentos e assinaturas de obras ofertadas pelo Governo de Sergipe durante a sexta-feira, 14

Na próxima sexta-feira, 14, o programa itinerante ‘Sergipe é aqui’ realizará sua 41ª edição no município de Barra dos Coqueiros, ofertando mais de 160 serviços à população local e das regiões vizinhas. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), busca aproximar o Governo de Sergipe dos sergipanos, promovendo inclusão e cidadania.

A partir das 8h, no entorno do Centro de Excelência Dr. Carlos Firpo e na sede da prefeitura da cidade, serão disponibilizados diversos atendimentos, incluindo exames preventivos na Carreta da Mulher e do Homem; avaliação odontológica para detecção precoce do câncer bucal pelo programa Sorrir Sergipe; serviços do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT); testes de DNA; quitação de dívidas, entre outros.

Além dos serviços, o programa também contempla a assinatura de ordens de serviço para obras que beneficiarão o município, reforçando o compromisso do Governo de Sergipe com o desenvolvimento regional. A missão do Governo com a realização do programa ‘Sergipe é aqui’ é chegar aos 75 municípios durante os quatro anos de gestão, se consolidando como um elo com a população do estado.

Créditos: Luiz Henrique Bugia