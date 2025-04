MORADORES DE LAGARTO APROVAM SERVIÇOS DA 46ª EDIÇÃO DO “SERGIPE É AQUI”

Informe publicitário

A cidade de Lagarto foi palco, na última sexta-feira, 25, da 46ª edição do ‘Sergipe é aqui’, iniciativa do Governo do Estado que leva serviços públicos para mais perto da população. Ao longo do dia, centenas de moradores aproveitaram a oportunidade para realizar exames, atualizar documentos e buscar atendimentos de saúde, tudo de forma rápida e gratuita.

Entre os beneficiados, Naiara Reis, de 28 anos, profissional da área de beleza, fez o exame de lâmina na Carreta da Mulher. “Foi um excelente atendimento, as meninas têm um acolhimento agradável, me senti super confortável. Um evento como esse é de extrema importância, principalmente para nós, mulheres, pois traz serviços que muitas vezes não temos acesso facilmente”, afirmou.

O aposentado João de Deus Oliveira, de 73 anos, natural de Poço Verde e residente em Lagarto, também saiu satisfeito após ser encaminhado para exames clínicos. “Foi ótimo, fui muito bem atendido. Se continuar assim, está bom demais. Um evento desses evita que a gente tenha que ir para a capital fazer exames”, elogiou.

Quem também aproveitou o dia foi Ricley de Jesus, 27 anos, auxiliar de produção. Ele conseguiu atualizar sua carteira de identidade de forma rápida. “O atendimento foi ótimo e muito rápido. Um serviço desses aqui facilita demais para quem, como eu, teria que se deslocar até Aracaju”, relatou.

Na área da saúde, os testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatites virais também tiveram grande procura. O guarda municipal Alisson Monteiro, 49 anos, foi um dos que realizaram os exames. “Excelente atendimento. Foi tudo rápido e organizado. Essa iniciativa facilita a vida da população e mostra que as políticas públicas estão sendo aplicadas com eficiência”, destacou.

A autônoma Fabiana Sampaio, 34 anos, também aprovou a ação. “O atendimento foi maravilhoso. As funcionárias são dedicadas, explicam tudo com paciência. Esse serviço facilitou muito para quem, muitas vezes, precisaria se deslocar para longe”, contou.

O ‘Sergipe é aqui’ tem se consolidado como uma ação que aproxima os serviços públicos dos sergipanos, garantindo ainda mais cidadania e qualidade de vida para quem vive no interior do estado. Até esta edição, o programa de governo itinerante já realizou mais de 200 mil atendimentos. A cidade de São Francisco receberá a próxima edição, no dia 9 de maio.