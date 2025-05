MPF ACOMPANHA POLÍTICAS PÚBLICAS PARA REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA E NEONATAL NO ESTADO DE SERGIPE

O Ministério Público Federal em Sergipe acompanha desde 2023 as políticas públicas para a redução dos índices de mortalidade materna e neonatal em Sergipe. “Nesse período, em âmbito estadual, acompanhamos as atividades do Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal e provocamos a retomada do Comitê em âmbito municipal”, explica o procurador da República Ígor Miranda.

Segundo o procurador, o Comitê Municipal retoma as reuniões periódicas nesta quinta-feira, 29/05, para debate técnico de casos concretos, com o respeito ao sigilo dos dados pessoais dos pacientes.

“Neste Dia Mundial de Luta pela Saúde das Mulheres e de Prevenção da Mortalidade Materna, 28 de maio, temos muito a refletir. Não basta diminuir a mortalidade materna. É preciso que tenhamos uma experiência positiva de pré e pós gestação, bem como, de nascimento em Sergipe”, conclui Ígor Miranda.

Cremese – Para avaliar as possíveis causas evitáveis e refletir propostas de melhorias na política de saúde, o MPF está contando com apoio técnico do Conselho Regional de Medicina de Sergipe (Cremese).

Inspeção – Em novembro de 2024, o MPF e o Cremese realizaram inspeção na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, em Aracaju (SE), como parte da investigação sobre o aumento de 19,5% da mortalidade infantil no estado, registrado em 2023. Leia mais sobre a inspeção aqui.

Assessoria de Comunicação – Imagem: Canva