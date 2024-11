MUNICÍPIO DE TELHA RECEBE A 36ª EDIÇÃO DO PROGRAMA ‘SERGIPE É AQUI’ NESTA QUINTA-FEIRA

Informe publicitário

Situado às margens do Rio São Francisco, a 107 km de Aracaju, o município de Telha será, por um dia, a sede administrativa do Governo do Estado. Nesta quinta-feira, 21, a cidade recebe a 36ª edição do ‘Sergipe é aqui’, programa coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), que disponibiliza, em cada local por onde passa, mais de 160 tipos de serviços de promoção da cidadania, disponibilizados pelas secretarias, órgãos e autarquias estaduais, por meio de uma grande estrutura itinerante.

Ao longo do dia, as ações estarão concentradas no Campo Municipal Antônio Dias dos Santos, também conhecido como “Caldeirão Mamaê”, no centro da cidade. A população terá acesso a serviços importantes como a emissão de documentos (RG, CPF e segunda via da CNH); atendimentos de saúde, com consultas e exames nas Carretas do Homem e da Mulher, além do estande da saúde bucal; atendimentos diretos com empresas e órgãos prestadores de serviços, como a Deso, Energisa, Detran-SE, Banese, entre outros. Há ainda a possibilidade de fazer exame de DNA, para identificação de paternidade; negociar dívidas ou fazer reclamações diretamente com o Procon, e até levar o pet para ser castrado, tudo de graça.

O principal objetivo do programa é humanizar os atendimentos e aproximar a população da gestão, facilitando o acesso a serviços que, na maioria das vezes, estão disponíveis somente na capital. “Eu vinha tentando agendar um horário para fazer a primeira identidade do meu filho e quando soube que poderíamos fazer aqui em nosso município, com a chegada do programa, viemos logo cedo e saímos com tudo pronto. Essa é uma iniciativa muito boa, que ajuda a quem mora no interior, principalmente nos povoados”, destacou a agricultora Silvanete Vieira, durante a última edição do Sergipe é aqui, no município de Pedrinhas, na região sul do estado.

Em 35 cidades visitadas, o programa de governo itinerante já alcançou mais de 170 mil sergipanos, fortalecendo a implementação de políticas públicas, ampliando o acesso da população a serviços importantes, estreitando a relação entre Estado e municípios, e anunciando obras e investimentos para melhorar a vida de todos os sergipanos.