Em razão da morte, no domingo à noite, de Magali Costa, tia de Renata Brayner, não será publicada a coluna Plenário nesta terça-feira, em razão de ser escrita na segunda-feira. O velório acontece na Osaf, rua de Itaporanga, e seu corpo será cremado no inicio da tarde desta semana, no crematório Vila da Paz, na Caueira. Causa mortis: falência multipla dos órgãos.