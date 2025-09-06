NOVO MAMÓGRAFO DA CARRETA DA MULHER AMPLIA ACESSO AO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA EM SERGIPE

Com investimento superior a R$ 1,5 milhão, a Unidade Móvel de Saúde da Mulher passou por adequação estrutural e recebeu um moderno equipamento de mamografia. A Unidade Móvel de Saúde da Mulher, conhecida como Carreta da Mulher, inaugurou o novo mamógrafo nesta sexta-feira, 5, na 56ª edição do ‘Sergipe é aqui’, que aconteceu no município de Salgado. O mamógrafo permite ampliar a oferta de serviços com foco no diagnóstico precoce do câncer de mama.

Em agosto deste ano, a estrutura da Carreta da Mulher foi reformada e, agora, a unidade conta com uma infraestrutura moderna. Ela é coordenada pela Diretoria Operacional da Saúde (Dops) da Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Coordenação de Serviços Ambulatoriais, e já oferece consultas ginecológicas e exames como ultrassonografia mamária, transvaginal e Papanicolau.

Segundo a coordenadora estadual dos Serviços Especializados, Maynara Franca, a unidade móvel tem como objetivo o rastreio de casos de câncer de mama e colo de útero. “Foram investidos mais de R$ 1,5 milhão neste equipamento e na reforma da unidade para poder ampliar a nossa oferta. Estamos levando mais serviços para a população e, com certeza, garantindo que mais mulheres tenham diagnósticos precoces e tratamento em tempo oportuno”, destacou.

Caso alguma alteração seja identificada durante o atendimento na Carreta, a paciente será encaminhada para o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism), onde terá assistência completa. Quanto mais cedo o câncer for diagnosticado, mais rápido o tratamento pode começar e maiores são as chances de cura.

Só em 2025, a Carreta da Mulher já realizou 6.246 atendimentos, sendo 3.291 nas edições do ‘Sergipe é aqui’. A participação da unidade móvel no programa itinerante faz com que mais pessoas tenham acesso aos cuidados de saúde. “O fato da unidade móvel estar indo nos municípios facilita a vida das mulheres e nós conseguimos captar uma população que às vezes tem dificuldade em acessar serviços de saúde”, enfatizou Maynara.

Segundo a técnica em radiologia, Maria de Fátima Souza, que é responsável por realizar as mamografias na unidade, muitas mulheres atendidas estavam fazendo o exame pela primeira vez. “Muitas mulheres no interior têm dificuldade em ter acesso a esse exame que é essencial. A maioria das pacientes que eu atendi tem mais de 50 anos e muitas delas nunca fizeram a mamografia”, ressaltou.

População aprova

A aposentada Josefa Maria Alves, 69 anos, agradeceu ao Governo do Estado pela oportunidade de realizar o exame perto de casa. “Eu decidi fazer a mamografia porque a última vez que fiz foi em 2021. O exame foi tranquilo e o atendimento muito bom. Quero agradecer aos responsáveis e ao governador por esse belíssimo trabalho”, declarou a aposentada.

A dona de casa Bernadete Santos, 64, estava com um encaminhamento médico para mamografia e aproveitou a chegada da Carreta da Mulher para fazer o exame. “Se eu fosse fazer pelo postinho ia demorar, então aproveitei o encaminhamento médico, vim aqui, fiz o exame e foi ótimo”, enfatizou.

Lavradora Agnaildes Alves dos Santos, 54, mora no Povoado Quebrada Azul, zona rural de Salgado. Ela contou que para realizar uma mamografia precisaria se deslocar até o município de Lagarto, mas com o novo mamógrafo da unidade móvel foi mais fácil ter acesso ao exame. “Foi muito bom. Aqui está mais perto de casa. Muitas pessoas da minha família também vieram, minha sobrinha e mais três irmãs”, comentou.

Foto: Mário Sousa