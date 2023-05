Novo polo do IFS, inaugurado em Poço Redondo, marca a retomada da interiorização do ensino superior em Sergipe

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, participou nesta sexta-feira (19), da cerimônia de inauguração do novo polo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFS) de Sergipe, no município de Poço Redondo, no alto sertão do estado. A solenidade, que marca a retomada da interiorização do ensino superior em Sergipe, contou com a presença dos ministros da Educação, Camilo Santana; da Casa Civil, Rui Costa; e da Secretaria Geral da Presidência, Márcio Macedo.

Fruto de investimento do Governo Federal, o novo campus tem capacidade para acolher 1.200 estudantes, de diversas áreas do conhecimento, e contará com a atuação de 70 professores, além de 45 técnicos administrativos. “Com a inauguração deste novo polo, vamos promover um impulso significativo na educação superior em nosso estado, beneficiando, principalmente, os jovens do alto sertão sergipano. A presença de três ministros em nosso estado reforça a parceria e a união da nossa gestão com o Governo Lula, que tem se somado ao nosso projeto para promover desenvolvimento socioeconômico para Sergipe”, destacou o governador Fábio Mitidieri.

De acordo com ele, a nova unidade vai contribuir com o desenvolvimento da região, que já se destaca como importante polo da bacia leiteira. “Já tínhamos uma unidade em funcionamento em Nossa Senhora da Glória, mas a necessidade de ofertar cursos importantes para esta região também era enorme. Estamos numa área que tem um grande potencial para o agronegócio e esperamos que este campus possa ampliar a qualificação da mão de obra, a realização de pesquisas e estudos para o setor, tão importante para a nossa economia”, acrescentou Mitidieri.

Pronto há mais de dois anos, o campus de Poço Redondo estava fechado por falta de professores e de equipamentos. O ministro da Educação, Camilo Santana, lembrou que esta é a realidade de mais de 14 mil obras por todo o país, abandonadas na última gestão, que agora estão sendo retomadas e entregues à população.

“Em todo o Brasil, constatamos cerca de 14 mil obras paralisadas pela última gestão, sendo quatro mil só na educação. São 1.300 creches que estão abandonadas. Aqui em Sergipe, temos 45 obras inacabadas, e com a determinação do presidente Lula, vamos atualizar e restabelecer todos os contratos para concluir essas 45 obras. Lula foi o presidente que mais construiu campus universitários da história do Brasil e esta inauguração mostra o seu total compromisso com a educação em nosso país”, destacou o ministro Camilo Santana.

Superação – A reitora do Instituto Federal de Sergipe (IFS), Ruth Sales Gama de Andrade, lembrou do período de dificuldades enfrentadas nos últimos dois anos para abrir a unidade. De acordo com ela, havia indisponibilidade de servidores, equipamentos, material e ainda um gasto anual com custeio em torno de R$ 700 mil.

“As atividades vão se iniciar com 400 estudantes e já no próximo ano vamos ampliar as ofertas. Este é um campus que se destaca em ações de extensão na região do alto sertão sergipano. A educação superior de qualidade no alto sertão não é mais um sonho, é uma realidade”, destacou.

Ela também elogiou o empenho do ministro Márcio Macedo que, ao saber das dificuldades enfrentadas, atuou para equipar o polo e contratar mais professores. A obra tem recursos de emendas de sua autoria como deputado federal.

“A entrega deste novo campus é um marco na expansão do ensino superior de Sergipe e do Brasil. É um compromisso assumido pelo Governo Lula com a interiorização do acesso à educação acadêmica gratuita e de qualidade”, disse Márcio Macedo. “O tempo que este prédio ficou fechado mostra o desprezo que a gestão anterior teve com a educação e com o futuro de nossas gerações”, complementou.

Mais investimentos – Durante a solenidade, também foi assinada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, a autorização do Governo Federal para o investimento no valor de R$ 9 milhões na reforma e ampliação do campus do IFS em Aracaju.

“O Governo Lula começa a colher os frutos da melhoria dos indicadores econômicos, com a queda do valor do dólar, da inflação, e do valor do combustível. Como essas, temos obras importantes para inaugurar, que ficaram paralisadas nos últimos anos. O que muda a vida das pessoas é a educação, é o conhecimento. Estamos aqui não apenas inaugurando esta importante obra, mas também anunciando novos investimentos na educação de Sergipe”, disse o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

A prefeita de Poço Redondo, Aline Andrade, frisou a honra do município de estar recebendo a visita de três ministros de Estado, para levar melhorias para a população. “Essa inauguração vai trazer mais desenvolvimento para a nossa região, vai qualificar a mão de obra local, e oferecer um futuro mais promissor para os nossos jovens. Estou muito feliz com este momento, que por tanto tempo aguardamos ansiosamente”, disse a prefeita.

Com inauguração do Polo de Poço Redondo, o Instituto Federal de Sergipe passa a ser composto por dez campus universitários: Aracaju, Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, Tobias Barreto, Propriá e Poço Redondo (inaugurado hoje).

Orgulho – Técnica em agropecuária formada pelo campus de Glória e moradora de Poço Redondo, Eneli Aragão, falou do orgulho da população de poder contar com o novo espaço educacional. “É uma porta de esperança rumo ao futuro. É mais qualificação para os nossos jovens, mais condições de emprego, sem falar na comodidade para quem vai estudar, que não precisa mais de longos deslocamentos”, frisou

Também prestigiaram a cerimônia de inauguração o vice-governador e secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral; o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Jeferson Andrade; os deputados federais João Daniel e Ícaro de Valmir; a diretora-geral do IFS de Poço Redondo, Irineia Rosa do Nascimento; além de prefeitos de diversos municípios da região, alunos, professores e funcionários da nova unidade educacional.