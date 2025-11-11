ONCOLOGISTAS DA REDE PRIMAVERA PARTICIPAM DO MAIOR CONGRESSO MUNDIAL DE CIRURGIA ONCOLÓGICA

Cirurgiões oncológicos da Rede Primavera, Dr.Geraldo Bezerra, Dr.André Rodrigues, Dr.Carlos Kléber Silva e Dra.Aline Lingerfelt, estiveram presentes no maior encontro da cirurgia oncológica, realizado de 05/11 a 08/11, no Hotel Windsor Barra, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

O 17º Congresso Brasileiro de Cirurgia Oncológica e ao 1º Congresso Internacional de Cirurgia Oncológica, reuniu mais de 300 palestrantes de aproximadamente 30 países dos 5 continentes, os principais especialistas da área, para quatro dias de atualização científica, troca de experiências e networking com referências nacionais e internacionais.

Os participantes tiveram a oportunidade de ampliar os conhecimentos através das discussões sobre o que há de mais moderno no tratamento do câncer sólido nas mais diferentes áreas de atuação da cirurgia oncológica não só curativa mas, também, de urgência, profilática e paliativa abordando temas variados desde pesquisa, marketing até políticas públicas.

“Este é o momento importante para discutir os avanços mais recentes nas cirurgias oncológicas, trazer as evidências mais atuais sobre o cuidado ao paciente, aperfeiçoar os tratamentos disponíveis, debater sobre novas técnicas cirúrgicas, cuidados paliativos, prevenção e diagnóstico precoce do câncer. O nosso propósito é oferecer o que há de melhor para os nossos pacientes garantindo os melhores desfechos clínicos de forma sustentável, concluiu Dr. Geraldo Bezerra.

Texto e foto assessoria