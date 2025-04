OPERA MULHER: PACIENTES FAZEM EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS DE CIRURGIAS DE MAMOPLASTIA REDUTORA E RECONSTRUTORA

As mamas são partes fundamentais para a autoestima e bem-estar feminino. Com o objetivo de devolver a qualidade de vida para as sergipanas, o Governo do Estado, por meio do Opera Mulher que faz parte do Opera Sergipe, oferta cirurgias de mamoplastia redutora e mamoplastia reconstrutora. Para realizar o procedimento, as mulheres passam por consulta pré-operatória que é essencial para identificar possíveis contraindicações antes da cirurgia.

O cirurgião plástico do Hospital Cirurgia, Tarcizo Figueiredo, explica que é necessário a realização de exames laboratoriais, cardiológicos e ultrassonografias de mama para garantir a segurança do procedimento. “Por exemplo, nódulos na mama podem necessitar de biópsia antes da cirurgia para descartar câncer. Além disso, condições como anemia severa ou problemas cardíacos devem ser ajustadas. Isso visa agilizar o processo cirúrgico, priorizando aquelas com melhores condições”, pontuou o cirurgião.

Expectativa

A recepcionista Valdirene Bezerra Santos vai passar pelo procedimento de mamoplastia redutora e contou que espera por esse momento desde 2021.” Vejo minha cirurgia como a realização de um sonho pelo SUS. Após o procedimento, espero aliviar as dores que sinto na cabeça, coluna, ombro e pescoço, pois deixei de fazer algumas atividades e, enquanto trabalhava oito horas por dia, agora só consigo trabalhar seis. Usar sutiã o dia todo é insuportável e dói muito. Considero que o Opera Sergipe chegou na hora certa para realizar muitos sonhos e trazer coisas boas”, comemorou Valdirene.

Já a pescadora Josiane dos Santos Cruz vai fazer a mamoplastia reconstrutiva, após vencer o câncer de mama. “Para mim, a cirurgia significa um alívio, já que não vou esperar muito. Descobri o câncer quando tinha 38 anos, mas atualmente, terminei o tratamento e, graças a Deus, estou curada. Tenho acompanhamento médico por cinco anos e tomo meu remédio. Essa cirurgia significa muito para mim, pois vai ajudar a elevar minha autoestima”, revelou Josiane.

A técnica em enfermagem Karla Maria dos Santos já passou pelo Opera Sergipe em sua primeira fase, onde realizou a cirurgia de laqueadura. Na segunda fase, ela pretende realizar a mamoplastia redutora. “Minha motivação para fazer a cirurgia de redução mamária veio da confiança que ganhei no programa. Como participei da primeira fase, que foi um sucesso, me senti mais à vontade para participar agora da segunda fase. Essa cirurgia é algo que sempre sonhei, pois me incomoda, não apenas por uma questão de autoestima, mas também de saúde e qualidade de vida. O Opera Sergipe é um programa excelente para as mulheres, pois traz qualidade de vida e, acima de tudo, melhora a autoestima e a saúde”, finalizou a técnica de enfermagem.

Mamoplastia

A mamoplastia redutora é um procedimento cirúrgico realizado para diminuir o tamanho das mamas. Geralmente, é indicado para mulheres que sofrem com o peso excessivo dos seios, que pode causar desconforto físico, como dor nas costas e problemas posturais. O objetivo principal é aliviar esses sintomas e melhorar a qualidade de vida da paciente. Os critérios para a cirurgia são: paciente com 18 anos ou mais; não tabagista; hipertrofia mamária grau 3; peso das mamas de cada lado ser igual e/ou superior a 800 gramas por mama.

Já a mamoplastia reconstrutora é realizada para restaurar a forma e a aparência das mamas após uma mastectomia, que é a remoção de uma ou ambas as mamas, geralmente devido ao câncer. Este tipo de cirurgia busca não apenas reconstruir o volume e a forma das mamas, mas também ajudar na recuperação emocional e na autoestima da paciente após o tratamento oncológico.

A reconstrução mamária é indicada para paciente submetida a mastectomia após tratamento do câncer de mama, estando livre da doença e com mais de 5 anos após o início do tratamento. Bem como paciente com deformidade mamária pós trauma; assimetria mamária; ausência parcial ou completa da mama (amastia); mamas supranumerárias (presença de mamas extras).

Opera Mulher

Realizado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), com o apoio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM), o Opera Mulher é muito mais que a oferta de cirurgia, é um acompanhamento especializado com apoio emocional e assistência humanizada às pacientes durante o período pré, trans e pós-operatório. Além de suporte e monitoramento das mulheres na recuperação, garantido que recebam a atenção necessária para a reabilitação.

