OUTUBRO ROSA: HOSPITAL DE CIRURGIA REALIZA CONSULTAS, EXAMES E RECONSTRUÇÃO DE MAMA NESTE SÁBADO

Reforçando o seu compromisso com a saúde e com o combate ao câncer, o Hospital de Cirurgia (HC) realizará, neste sábado, 19, a partir das 7h da manhã, um DIA D da campanha Outubro Rosa 2024.

A programação inclui consultas, exames e atividades de lazer, tendo como público-alvo colaboradoras da unidade hospitalar. No mesmo dia, haverá também cirurgias de reconstrução mamária em pacientes oncológicas assistidas pela instituição.

A iniciativa do Cirurgia – que é referência em Oncologia em Sergipe – visa prevenir e diagnosticar precocemente o câncer de mama e de colo do útero. Para isso, o hospital está oferecendo às funcionárias, a partir de 40 anos de idade, exame preventivo ginecológico, mamografia e consulta.

Neste sábado, as colaboradoras do HC irão passar por consulta, exame e momento de lazer, com café da manhã; alongamento com fisioterapeuta; corte e escovação de cabelo; esmaltação de unhas; designer de sobrancelhas; massagem; e auriculoterapia. A programação também contará com uma palestra sobre prevenção, ministrada pela oncologista Dra. Karolina Cayres.

Atendimento a parceiros

Além das funcionárias, o Cirurgia expandiu a oferta gratuita de exames e consulta para colaboradoras a partir dos 40 anos da Associação dos Amigos da Oncologia (AMO), Instituto Mariana Moura, Externato São Francisco de Assis, Oratório de Bebé, Casa Maternal Amélia Leite e Legião Feminina de Combate ao Câncer (LFCC). Ao todo, 350 pessoas foram convidadas a participar da campanha do Outubro Rosa do HC.

Reconstrução de mama

Outra ação importante que o HC realizará neste sábado é a colocação de prótese mamária em quatro pacientes oncológicas que realizam tratamento na Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) do Hospital de Cirurgia. Após a descoberta do câncer, elas realizaram mastectomia e aguardavam a reconstrução da mama.

Referência em Oncologia

Referência em Oncologia para a Rede Estadual de Saúde, o Hospital de Cirurgia é habilitado pelo Ministério da Saúde como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon). A instituição hospitalar oferece atendimento interdisciplinar, integral e humanizado aos pacientes oncológicos do Sistema Único de Saúde (SUS), realizando consultas, cirurgias, exames, quimioterapia e radioterapia.

