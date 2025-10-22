OUTUBRO ROSA: HOSPITAL DE CIRURGIA REALIZARÁ EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO AÇÃO COM UNIDADE MÓVEL NO SÁBADO

Referência em Oncologia em Sergipe e instituição com quase 100 anos de dedicação à saúde, o Hospital de Cirurgia (HC) promoverá neste sábado, 25 de outubro, uma ação filantrópica alusiva ao Outubro Rosa – focada na prevenção e combate ao câncer de mama – por meio de sua Unidade Móvel de Saúde. A iniciativa acontecerá em parceria com a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro e o Shopping Prêmio, no estacionamento do centro de compras, das 7h às 16h.

Durante o evento, a Unidade Móvel do Cirurgia oferecerá mamografias, consultas com mastologista e, quando necessário, ultrassonografia mamária para investigação complementar. O objetivo da ação do hospital é garantir acesso rápido e integral ao cuidado com a saúde da mulher, fortalecendo a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

Como participar

A Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, é responsável por inscrever e direcionar as mulheres – que devem ter entre 40 a 74 anos de idade – que irão participar da ação, todas moradoras do município. Para participar, basta procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, levando cartão do SUS, documento de identidade e comprovante de residência. Não é necessário encaminhamento médico.

Para a interventora do Cirurgia, a enfermeira Márcia Guimarães, iniciativas como Outubro Rosa expressam, na prática, o propósito do hospital em levar saúde de qualidade excelência a quem mais precisa. “Acreditamos que cuidar é um ato de amor e que a prevenção é o caminho mais eficaz para salvar vidas. Essa ação representa o que somos: uma instituição filantrópica que tem a missão de prestar o melhor e mais eficaz atendimento a todos que nos procuram, sobretudo, quando se refere à atendimento oncológico”, ressalta.

Unacon Cirurgia

O Hospital de Cirurgia é habilitado pelo Ministério da Saúde como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), prestando uma assistência interdisciplinar, integral e humanizada aos pacientes oncológicos assistidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Na Unacon do Cirurgia são ofertados diversos atendimentos, como consultas, cirurgia, quimioterapia e radioterapia, por meio de uma equipe multidisciplinar formada por oncologista, cirurgião, radioterapeuta, paliativista, cirurgião plástico, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, entre outros profissionais de saúde.

Unidade Móvel de Saúde

A Unidade Móvel de Saúde do Hospital de Cirurgia já percorreu diversos municípios do interior do estado, promovendo atendimentos aos sergipanos. O veículo é estruturado em cinco compartimentos adaptados para a realização de exames de mamografia, ultrassom e eletrocardiograma, além de consultas especializadas, levando dignidade e cuidado da saúde da mulher e do homem.

Assessoria de Comunicação – Hospital de Cirurgia