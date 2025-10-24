OUTUBRO VERDE: SAÚDE DE ARACAJU FORTALECE CUIDADOS COM GESTANTES E BEBÊS NA PREVENÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA

Durante o Outubro Verde, mês dedicado à conscientização sobre a sífilis congênita, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), reforça as ações de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença, com foco especial nas gestantes e em seus bebês. A sífilis congênita ocorre quando a infecção é transmitida da mãe para o feto durante a gestação ou no parto, podendo causar sérias complicações à criança, como aborto espontâneo, parto prematuro, má-formações, surdez, cegueira e até morte ao nascer.

De acordo com dados epidemiológicos de 2025, o município registrou 302 casos de sífilis em gestantes e 81 casos de sífilis congênita, representando 26,82% do total. Para reduzir esses números, a SMS mantém uma linha de cuidado específica para o público materno-infantil e desenvolve ações educativas e de testagem em toda a rede de atenção básica.

A enfermeira Larissa Ribeiro, do Programa Municipal de Sífilis, destaca que a prevenção começa com um pré-natal de qualidade. “É fundamental que a gestante realize o teste rápido para sífilis no primeiro e no terceiro trimestre da gestação. Com o diagnóstico precoce, é possível iniciar o tratamento e impedir a transmissão para o bebê”, explica.

Durante as ações alusivas ao Outubro Verde, a SMS promoveu testagens rápidas em cinco unidades de saúde e em eventos comunitários, como o Tamo Junto, totalizando 254 testes para sífilis, HIV, hepatite B e C. As 45 Unidades de Saúde da Família (USFs) do município oferecem de forma contínua os testes rápidos e o exame VDRL, que confirma o diagnóstico e orienta o tratamento adequado, disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Além disso, pessoas com diagnóstico de sífilis devem ser tratadas adequadamente e acompanhadas, assim como suas parcerias sexuais, para evitar reinfecção após o tratamento. “O uso regular do preservativo interno ou externo continua sendo a principal forma de prevenção”, ressaltou Larissa.

O pré-natal é o momento de cuidado integral à gestante e ao bebê. Por isso, a Saúde de Aracaju orienta que todas as gestantes procurem sua USF de referência para realizar os exames a fim de se garantir uma gestação segura e saudável.

Acesso aos testes rápidos

Os testes rápidos para sífilis, HIV, hepatite B e C estão disponíveis nas 45 Unidades de Saúde da Família e no Centro de Especialidades Médicas de Aracaju (CEMAR), de segunda a sexta-feira, conforme o horário de funcionamento de cada unidade.

Foto: Ascom/SMS