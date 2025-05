PARA JEFERSON ANDRADE, NOMES DA CHAPA FÁBIO MITIDIERI 2026 DEVEM REPRESENTAR IDENTIDADE E FORÇA ELEITORAL

Provocado pela mídia, o deputado estadual Jeferson Andrade, presidente da Asssmbleia Legislativa, declarou que a base aliada está realmente examinando, em regime preliminar, a composição da nova chapa majoritária para as eleições de 2026.

Tudo será conduzido no tempo certo pelo próprio governador Fábio Mitidieri que vai para a reeleição.

Para Jeferson Andrade, cujo nome vem sendo muito bem citado para compor a chapa como pré-candidato a vice-governador, “mais importante que a própria definição de nomes é a manutenção da identidade programática, a confirmação da unidade política e a representação da força eleitoral do governador Fábio Mitidieri. Com tudo isso, juntos, vamos garantir a continuação renovada do desenvolvimento econômico-social da nosso estado, vamos assegurar um futuro melhor para todos os sergipanos, especialmente para as crianças e para os jovens” – observou o presidente de Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Jeferson Andrade.

Ainda segundo Jeferson, caberá ao governador Fábio Mitidieri conduzir as conversas, promover os entendimentos com as lideranças da base aliada e na hora certa definir os nomes da sua chapa majoritária.

“De minha parte estou honrado com a recomendação do meu nome para Vice-governador, na chapa do amigo e grande líder Fábio Mitidieri. Estou pronto para essa missão, claro, mas estou pronto também para atuar em qualquer posição do nosso time quando for escalado pelo nosso governador Fábio.

Tudo é importante nesse processo político, mas o fundamental mesmo é a reeleição do nosso governador.

Sergipe vai para o futuro com Fábio. Os nomes dos demais colegas para a composição da chapa de senadores são todos da melhor qualidade política e integridade moral. Vamos avançar, As indicações do governador Fábio terão sempre o meu apoio total, entusiasmado e irrestrito” – disse o deputado Jeferson Andrade.

O governador Fábio Mitidieri já anunciou o nome do ex-deputado André Moura (UB) como pré-candidato a senador, em uma das 2 vagas da base aliada. André tem uma trajetória de sucesso na política sergipana – foi prefeito de Pirambu, deputado estadual, deputado federal e líder do presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados – e trouxe muita verba federal para Sergipe e, portanto, possui muitos serviços prestados e grande influência política e eleitoral no interior do estado. Atualmente André Moura é Secretário de Governo do Estado do Rio de Janeiro.

A segundo vaga para o senado deve ser preenchida pelo atual senador Alessandro Vieira (MDB) – comenta a mídia.

Alessandro faz um mandato muito positivo em defesa da democracia, dos direitos humanos e sociais, trazendo para Sergipe milhões de reais para investimentos nas áreas de educação, saúde, segurança, cultura, meio-ambiente, obras de infraestrutura em Aracaju e em cidades do interior, além de incentivos para programas de desenvolvimento econômico, com geração de emprego, renda e benefícios sociais para as pessoas mais pobres e novas oportunidades para os jovens.

O senador Alessandro Vieira é reconhecido como um senador de prestígio nacional, respeitado por fazer um trabalho de muita qualidade no Congresso, mas sobretudo, por ser considerado um político jovem, idealista, corajoso, ético e honesto – coisa rara hoje em dia.

O governador Fábio Mitidieri deve anunciar a pré-candidatura do senador Alessandro Vieira a qualquer momento – dizem os comentaristas políticos.