PARCERIA ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS GARANTE AVANÇOS NA SAÚDE EM SERGIPE

O Governo do Estado tem ampliado os investimentos e o apoio técnico aos hospitais filantrópicos, fortalecendo a rede de atenção à saúde nos municípios sergipanos. O compromisso com essas instituições foi reafirmado durante o 4º Encontro dos Hospitais Filantrópicos, realizado nesta sexta-feira, 31, que teve como tema ‘Gestão Sustentável e Inovação nos Hospitais Filantrópicos: Caminhos para a Eficiência, Qualidade e Humanização’.

Nos últimos anos, Sergipe tem reforçado contratos, realizado repasses e apoiado a modernização das unidades filantrópicas, possibilitando avanços importantes na assistência hospitalar com um investimento mensal de mais de R$ 42 milhões em serviços de saúde da Rede Assistencial Complementar. A aplicação dos recursos é fundamental para qualificar, otimizar o fluxo de assistência e ampliar os serviços essenciais para a população sergipana.

O evento reuniu gestores públicos, parlamentares e representantes das entidades filantrópicas para discutir estratégias que garantam a sustentabilidade e a ampliação do acesso aos serviços de saúde. O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, destacou que os hospitais filantrópicos são responsáveis por grande parte dos atendimentos de média e alta complexidade realizados no Sistema Único de Saúde (SUS).

“A parceria entre o Governo do Estado e os hospitais filantrópicos é essencial para o fortalecimento da rede de saúde. Embora o Estado possua uma estrutura própria robusta, é a atuação conjunta com a rede filantrópica que garante o atendimento em áreas fundamentais, como as cirurgias eletivas e os exames diagnósticos. O Opera Sergipe é um exemplo concreto dessa parceria. O programa já ultrapassou 34 mil procedimentos realizados, um avanço que reforça a importância dessa união em benefício da população sergipana”, frisou.

A presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Sergipe (Federase), Carolina Teixeira, evidenciou a parceria como essencial no fortalecimento dos serviços à população. “Os hospitais filantrópicos realizam mais de 80% dos atendimentos do SUS em Sergipe, o que reforça a importância de uma relação sólida com o poder público. Essa colaboração já se reflete em avanços, como o pagamento pontual dos débitos e a criação de um calendário que dá mais segurança às instituições”, ressaltou.

Além disso, o encontro discutiu o papel das emendas parlamentares. “Isso tem sido fundamental para garantir o funcionamento e a sustentabilidade dos hospitais. Mas, o sucesso depende de um trabalho conjunto, alinhamento estratégico e parceria contínua com a gestão pública e as demais instâncias de governo. É dessa união que nascem os resultados que fortalecem o atendimento e a rede filantrópica do estado”, frisou Carolina.

Acesso aos serviços

Os usuários do SUS podem ter acesso a diversos serviços entre clínica cirúrgica; cuidados ambulatoriais, cirurgia em diversas especialidades, internamento, cuidados pediátricos, obstétricos, ortopédicos, além de procedimentos urológicos, vasculares, otorrinolaringologia e oftalmológicos de difícil acesso.

Os investimentos também garantem o resgate histórico e a manutenção das unidades hospitalares filantrópicas, possibilitando a continuidade da assistência aos pacientes do SUS e desafogando outras unidades hospitalares da rede estadual de Saúde.

Foto: Valter Sobrinho/SES