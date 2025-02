PARCERIA ENTRE SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E SEBRAE LEVA INOVAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO ESTADO DE SERGIPE

Estimular o desenvolvimento de comportamentos empreendedores entre os jovens e prepará-los para os desafios do futuro foi o propósito do 1º Encontro da Educação que Transforma. O evento celebrou a parceria entre a Secretaria de Estado da Educação (Seed) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe (Sebrae-SE), culminando na entrega dos novos livros didáticos do componente curricular ‘Projeto de Vida, Educação Empreendedora e Financeira’ para estudantes da rede estadual de ensino.

Realizado no Centro de Convenções AM Malls, na noite de terça-feira, 25, o encontro reuniu cerca de 700 pessoas entre professores e gestores da educação, que destacaram a importância da iniciativa para o desenvolvimento do pensamento empreendedor desde o ambiente escolar. O componente curricular busca capacitar os alunos para os desafios sociais e fomentar o desenvolvimento de comportamentos empreendedores.

Durante a cerimônia, o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, ressaltou a relevância da parceria para professores e alunos da rede pública estadual. “A gente precisa cuidar do nosso professor, que é o agente transformador, aquele que é capaz de realizar e transformar a vida das pessoas. Essa parceria com o Sebrae para uma educação empreendedora capacita o professor para avaliar sua vida, entender sua condição de empreender, gerir sua vida financeira, planejar seus investimentos e verificar se os esforços estão gerando resultados positivos. A partir desse aprendizado e dessa avaliação sobre si próprio, essa evolução certamente chegará até o aluno, possibilitando a transmissão de informações importantes, que darão ao jovem a oportunidade de ingressar no mundo do trabalho com uma ideia de como agir para ter uma vida financeira saudável e a tranquilidade de exercer com segurança sua cidadania”, afirmou.

Na ocasião, Zezinho Sobral, atual presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed), anunciou que o material didático produzido pelas equipes parceiras será apresentado na próxima reunião da entidade, em Brasília (DF). O intuito é garantir que esse conteúdo seja disponibilizado, a custo zero, para as demais secretarias de educação do país, caso avaliem como pertinente.

A superintendente do Sebrae-SE, Priscila Felizola, reforçou o compromisso da instituição com a educação empreendedora e a qualificação dos jovens sergipanos para o futuro profissional. “O objetivo do ‘Programa Educação que Transforma’ é fomentar a cultura empreendedora na sociedade, trabalhando habilidades que vão desde a criatividade e a resolução de problemas até a gestão de recursos”, disse. Priscila Felizola acrescentou que o Sebrae também disponibiliza consultoria pedagógica para auxiliar os professores na aplicação dos conteúdos, garantindo a qualidade da iniciativa.

A iniciativa faz parte do desenvolvimento e implementação do componente curricular ‘Projeto de Vida, Educação Empreendedora e Financeira’, uma ação conjunta entre a Seed e o Sebrae-SE. O objetivo é preparar os estudantes para os desafios do futuro, promovendo habilidades essenciais alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao currículo de Sergipe.

O componente curricular busca desenvolver competências como autoconhecimento, criatividade, cooperação, liderança, resiliência e comprometimento, além de estimular habilidades de planejamento, trabalho em equipe e comunicação.

“Queremos que nossos alunos adquiram um olhar crítico sobre o mundo e se tornem protagonistas de suas próprias histórias. A educação financeira também é um pilar fundamental desse processo, pois permitirá que eles façam escolhas mais conscientes, planejem seu futuro e desenvolvam um consumo mais responsável. Tudo isso contribuirá para que tomem decisões mais assertivas em suas vidas pessoais e profissionais”, destacou o diretor do Departamento de Educação, Genaldo Freitas Lima.

A implementação do componente curricular está ocorrendo gradualmente desde 2020 e, em 2025, foi incluída no Ensino Fundamental em tempo integral. Para apoiar essa ação, mais de 45.000 livros foram distribuídos nas escolas da rede estadual, com conteúdo estruturado para atender às novas diretrizes pedagógicas e colocar o aluno no centro do processo de aprendizagem.

“Esse material didático representa um avanço significativo para a educação de Sergipe, pois traz uma abordagem inovadora e alinhada às necessidades do mundo contemporâneo. Queremos oferecer a mais de 45 mil estudantes ferramentas que os ajudem a pensar no futuro, construir projetos de vida sólidos e compreender a importância do planejamento financeiro desde cedo”, afirmou o diretor do Serviço de Ensino Fundamental, Erinaldo Alves.

O 1º Encontro da Educação que Transforma foi apenas o primeiro passo dessa jornada. A expectativa é que mais iniciativas semelhantes sejam promovidas para fortalecer a educação empreendedora no estado, elevando a autoestima dos estudantes e formando uma geração mais crítica e preparada para os desafios do futuro.

