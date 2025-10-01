PC REFORÇA COMBATE A RISCOS DAS APOSTAS ESPORTIVAS EM ENCONTRO PROMOVIDO PELA FSF COM CLUBES DO CAMPEONATO

A Polícia Civil de Sergipe participou, nesta terça-feira (30), de uma reunião promovida pela Federação Sergipana de Futebol (FSF) com dirigentes de clubes que disputam as Séries A2 e A3 do Campeonato Sergipano. O encontro teve como foco a prevenção contra riscos ligados às apostas esportivas, que vêm sendo alvo de investigações em todo o país.

A instituição esteve representada pela delegada Georlize Teles, titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor e da Ordem Econômica (Decon), que destacou o papel da Polícia Civil como parceira na conscientização e na repressão a irregularidades. “É fundamental que os dirigentes entendam que o ambiente das apostas ilegais representa um risco constante. Clubes e atletas acabam sendo alvos fáceis de grandes apostadores, e a Polícia Civil de Sergipe, dentro de suas atribuições, estará vigilante e pronta para agir diante de qualquer indício de irregularidade”, ressaltou.

O presidente da FSF, Milton Dantas, reforçou que o trabalho conjunto com as forças de segurança é essencial para garantir a credibilidade e a integridade das competições estaduais. “A Federação está comprometida em apoiar as autoridades e em orientar os clubes, dirigentes e atletas para que o esporte sergipano siga sendo disputado dentro da legalidade e do respeito às regras”, afirmou.

Além da Polícia Civil, também participaram do encontro representantes da Polícia Federal, do Ministério Público e de entidades do futebol sergipano. O promotor de Justiça Deijaniro Jonas também destacou a importância da união institucional no enfrentamento de práticas ilegais relacionadas às apostas.

A reunião ainda alinhou estratégias de prevenção e incentivou que denúncias sejam formalizadas junto às autoridades competentes. Nesse sentido, a Polícia Civil de Sergipe disponibiliza canais como o Disque-Denúncia (181) e a Delegacia Virtual, assegurando que qualquer irregularidade seja reportada de forma rápida, segura e eficiente, fortalecendo a integridade esportiva em Sergipe.

Fonte e foto SSP