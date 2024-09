PESQUISA DO HOSPITAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE APRESENTA INOVAÇÕES NO TRATAMENTO DA FIBROMIALGIA

Uma pesquisa realizada no âmbito do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), apresentou inovações promissoras para o tratamento da fibromialgia em pacientes infantojuvenis.

O estudo contribuiu com o desenvolvimento de um programa de exercícios e de educação em dor por telereabilitação. A medida reforça o papel do HU-UFS em fomentar ambiente favorável à pesquisa e inovação em saúde.

Intitulada “Programa de Educação em Dor associada a exercícios por telereabilitação para crianças e adolescentes com fibromialgia juvenil: um estudo de viabilidade”, a tese de doutorado, de autoria de Tainã Klinger, propõe a intervenção terapêutica de maneira remota. De acordo com a pesquisadora, o intuito é incentivar uma maior adaptação do tratamento ao cotidiano do paciente, impulsionando a ampliação da qualidade de vida dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Nós sabemos que uma das grandes barreiras de adesão a programas de exercícios para indivíduos com dor crônica são relacionadas à distância geográfica, principalmente tratando-se da população infanto-juvenil”, comenta Tainã.

“Sendo assim, a oferta por telereabilitação é a entrega e prescrição de exercícios de modo remoto, possibilitando que o indivíduo possa realizar os exercícios com acompanhamento em tempo real pelo fisioterapeuta, ou então sendo prescrito por meio de cartilhas, por mensagens instantâneas”, completa destacando o formato síncrono e assíncrono do serviço. Desse modo, o paciente pode organizar o momento mais adequado para realizar o exercício.

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), a fibromialgia é uma doença que consiste em episódios de dor muscular generalizada e crônica, sem sinais de inflamação. Nesse sentido, buscando amenizar o sofrimento das pessoas diagnosticadas com o problema, a pesquisa apresenta um outro processo transformador através da educação em dor.

“Essa é uma intervenção que tem sido estudada mais na população adulta, já na população pediátrica os estudos são desenvolvidos principalmente com crianças saudáveis. Então, compreender e oferecer essa intervenção para crianças com dor musculoesquelética crônica é um dos aspectos também inovadores do estudo”, destaca Tainã, que defendeu sua tese de doutorado no último dia 20 de agosto pelo programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCS) da UFS.

A pesquisa foi feita em parceria com o Ambulatório de Reumatologia do HU-UFS, comandado pela dra. Marília Febrônio. Pacientes infantis do ambulatório foram encaminhados para participarem do programa desenvolvido durante o doutorado de Tainã.

“Por meio do acesso ao tratamento, o paciente é capaz de autogerenciar os seus sintomas, é capaz de conseguir realizar os exercícios de modo regular e ter todos os benefícios no controle da dor e dos outros sintomas associados”, conclui a pesquisadora.

Sobre a Ebserh

O HU-UFS faz parte da Rede Ebserh desde outubro de 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Fonte: Ebserh