PREFEITURA RECOLHE 15 TONELADAS DE RESÍDUOS DURANTE A TRADICIONAL FESTA CARNAVALESCA DO RASGADINHO

“É muito gratificante receber esse retorno da população em uma festa que traz tanta alegria para os aracajuanos. Com mais de oito anos de experiência na limpeza urbana, só tenho a agradecer às pessoas que reconhecem e valorizam meu trabalho. No carnaval deste ano, não foi diferente, pois atuamos intensamente para deixar tudo limpo”, destacou Antônio Márcio de Souza, agente de limpeza e integrante do “bloco da limpeza”, que chamou a atenção entre os dias 1º e 4 de março ao recolher os resíduos deixados pelos foliões em uma das festas carnavalescas mais tradicionais de Aracaju, o Rasgadinho. Em tempo recorde, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), recolheu 15 toneladas de lixo durante os dias de festa.

Para garantir a limpeza durante o Rasgadinho, a Diretoria Operacional (Dirop) da Emsurb mobilizou cerca de 130 agentes de limpeza. A operação contou ainda com o apoio de dois caminhões compactadores e a instalação de 100 contêineres organizados em ilhas estratégicas, posicionadas para atender à área de concentração de foliões em uma das festas carnavalescas mais tradicionais da cidade.

Além disso, para intensificar os serviços, foram utilizados dois caminhões-pipa, com capacidade entre 20.000 m³ por dia, totalizando 80.000 m³ de água utilizados no período pós-circuito, garantindo a lavagem completa das vias. O diretor de Operações, Elder Muniz, destacou a eficácia das ações realizadas durante o carnaval de 2025 em Aracaju. “Eficiência e resposta rápida foram as principais prerrogativas da operação de limpeza durante o carnaval deste ano. No Rasgadinho, especificamente, contamos com uma média de 32 equipes para a limpeza e coleta de resíduos descartados nas ruas, além do lixo domiciliar. O trajeto do circuito, que começava na Rua Estância com Avenida Pedro Calazans, no bairro Cirurgia, era finalizado na Praça da Bandeira”. Ainda destacou que em outros bairros o serviço ocorreu sem alterações e houve um zelo para atender outros blocos de rua”.

A união entre folia e limpeza agradou tanto aos foliões quanto aos moradores das regiões por onde passa o circuito Rasgadinho. Um exemplo disso é a funcionária pública Rosângela Mota Santiago, que reside há mais de 20 anos no bairro Suíssa. “A festa antes acontecia na Galeota, mas foi transferida para os bairros Cirurgia e Suíssa. Nesta edição, a Prefeitura de Aracaju deu um show no quesito limpeza, pois, assim que os blocos passam, os agentes e caminhões já começam a higienizar as vias”, elogiou.

Outro que reconheceu o trabalho dos profissionais da limpeza foi o especialista em pintura Carlos Alberto, folião assíduo do evento. Ele destacou que, enquanto se divertia, observou as atividades do “bloco da limpeza”. “As festas carnavalescas da cidade são muito organizadas, e eu, particularmente, adoro. Percebo o empenho e cuidado em manter as vias limpas e os banheiros químicos. Isso demonstra a preocupação da gestão, o que é ótimo tanto para os moradores locais quanto para os turistas, que levam uma boa impressão da capital”, ressaltou.

O gerente de Limpeza Urbana, Cristoph Prado, ressaltou o esforço conjunto da equipe técnica e operacional para alcançar os resultados obtidos, com a meta de aprimorar ainda mais os serviços a cada dia, garantindo uma cidade sempre limpa para a população. “A nossa missão era: bloco passou, vias limpas, lixo zero! E acredito que atingimos esse objetivo com êxito, considerando os inúmeros depoimentos positivos dos foliões e moradores dos bairros animados pelo carnaval. As áreas foram prontamente atendidas”, finalizou afirmando que o trabalho foi tão eficiente que parecia que nem havia acontecido festa.

Foto ascom Emsurb