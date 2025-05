POLÍCIA CIVIL RECUPERA CARGA DE EVA AVALIADA EM R$ 1 MILHÃO EM RESIDÊNCIA NO POVOADO PAI ANDRÉ, EM SOCORRO

Equipes do Centro de Operação Policiais Especiais (Cope) localizaram, no povoado Pai André, em Nossa Senhora de Socorro, uma carga de EVA avaliada em cerca de R$ 1 milhão. O material foi encontrado na última quarta-feira (30), e a ação policial foi divulgada nesta sexta-feira (2).

De acordo com o delegado Hilton Duarte, há indícios de que a carga foi obtida de maneira criminosa. “A investigação já foi aberta para avaliar a situação de roubo de carga, organização criminosa e receptação”, detalhou.

O proprietário do imóvel onde a carga foi encontrada já está identificado, mas ainda encontra-se foragido.

Agora, conforme Hilton Duarte, a investigação está focada na identificação da dinâmica do crime. “Estamos verificando se a carga foi desviada ou roubada”, especificou o delegado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam contribuir com a investigação sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo é garantido.

Fonte SSP