POPULAÇÃO DE ARAUÁ É BENEFICIADA COM MAIS DE 160 SERVIÇOS NA 42ª EDIÇÃO ‘SERGIPE É AQUI’

Informe publicitário

O programa de governo itinerante retorna à região Centro-Sul do estado para ofertar à população mais de 160 serviços e atendimentos em diversas áreas

Conhecida como um importante polo da agropecuária sergipana, a cidade de Arauá, localizada no Centro-Sul do estado, receberá, nesta quarta-feira, 26, a 42ª edição do ‘Sergipe é aqui’. O programa, coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Seec), levará para Arauá, por um dia, a sede simbólica da administração estadual, com a presença do governador Fábio Mitidieri e de toda a equipe de secretários e gestores estaduais.

Durante o evento, os serviços itinerantes estarão concentrados no entorno do Centro de Excelência Manoel Bonfim e na sede da prefeitura local. Entre os atendimentos disponibilizados estão as emissões de documentos, como CPF, RG e ID Jovem; exames médicos realizados pelas carretas do Homem e da Mulher; orientações jurídicas; castramóvel para animais domésticos; atualização vacinal, entre outros serviços.

Por meio do ‘Sergipe é aqui’, o Governo do Estado já realizou mais de 180 mil atendimentos nas 41 cidades por onde passou, promovendo cidadania, acolhendo demandas locais importantes e anunciando investimentos para melhorar a vida da população.