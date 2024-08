POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DE BREJO GRANDE RECEBE A 33ª EDIÇÃO DO “SERGIPE É AQUI ” NESTA SEXTA-FEIRA, 23

Informe publicitário

Programa de governo itinerante chega à região do Baixo São Francisco com mais de 160 tipos de serviços para toda população

Localizado a 137 quilômetros de Aracaju, o município de Brejo Grande se tornará a capital do estado por um dia, com a presença do programa ‘Sergipe é aqui’. Nesta sexta-feira, 23, a cidade, conhecida pela produção do camarão, contará com uma grande estrutura itinerante, montada para oferecer diversos serviços e atendimentos aos moradores da região. Durante todo o dia, as equipes estarão concentradas no entorno da Escola Municipal José Moacir Mendonça e na sede da prefeitura do município, a partir das 8h.

O programa, coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Seec), tem se consolidado como um importante instrumento para humanizar serviços e aproximar, cada vez mais, a população da administração estadual.

Serão ofertados mais de 160 tipos de serviços, incluindo consultas e exames de saúde, emissão de documentos como RG, CPF e CNH, orientações jurídicas e bancárias, atendimentos de órgãos como Deso, Procon e Energisa, além de testes de paternidade, castração de animais domésticos, doação de sangue e medula óssea, entre outros.

Por meio do Sergipe é aqui, o Governo do Estado já realizou mais de 150 mil atendimentos nas 32 cidades por onde passou, promovendo a cidadania, acolhendo importantes demandas locais e anunciando investimentos e benfeitorias para melhorar a vida da população da região.