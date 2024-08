POPULAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES RECEBE NESTA SEXTA-FEIRA 34a EDIÇÃO DO “SERGIPE É AQUI”

Informe publicitário

Toda a estrutura do governo itinerante chega ao alto sertão sergipano para ofertar mais de 160 serviços aos seis mil moradores da região

Localizado às margens do Rio São Francisco, na região do alto sertão sergipano, o município de Nossa Senhora de Lourdes recebe nesta sexta-feira, 30, a 34ª edição do programa ‘Sergipe é aqui’. A iniciativa do Governo do Estado tem construído uma relação de parceria com as prefeituras e levado importantes serviços ofertados na capital para municípios do interior.

Durante todo o dia, os seis mil habitantes da cidade e região terão a oportunidade de usufruir dos mais de 160 serviços e ações prestados por secretarias e órgãos da administração pública estadual numa grande estrutura itinerante. Coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), o programa do Governo de Sergipe tem se consolidado como um grande instrumento de promoção da cidadania e de escuta qualificada da população, ofertando serviços em diversas áreas e acolhendo demandas locais para promover benfeitorias por todo o estado.

Durante toda a sexta-feira, 30, a estrutura itinerante estará concentrada no entorno do Centro de Excelência Almirante Tamandaré e na sede da prefeitura, no centro da cidade, a partir das 8h. Dentre os serviços ofertados, estão consultas e exames de saúde; emissão de documentos como RG, CPF e CNH; confecção de ID Jovem; oficinas de pintura para crianças; estandes de economia solidária com vendas de produtos locais; orientações jurídicas; testes de paternidade; castração de animais domésticos, entre outros.

Desde que foi criado, em fevereiro do ano passado, o Sergipe é Aqui já visitou 33 cidades, de diferentes regiões do estado, e alcançou mais de 150 mil cidadãos, levando mais dignidade e qualidade de vida para as cidades do interior, e oportunizando investimentos e ações para alavancar o desenvolvimento regional.