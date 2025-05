POPULAÇÃO DE SÃO FRANCISCO RECEBE 47ª EDIÇÃO DO ‘SERGIPE É AQUI’ NA TERÇA-FEIRA, DIA 13

Informe publicitário

Mais de 160 serviços serão ofertados à população durante a ação do Governo do Estado.

Localizado na região do Baixo São Francisco, a pouco mais de 67 quilômetros da capital Aracaju e conhecido por possuir o maior cajueiro de Sergipe, o município de São Francisco será sede da 47ª edição do programa ‘Sergipe é aqui’, na próxima terça-feira, 13. A iniciativa do Governo do Estado leva cidadania, escuta ativa e acesso a serviços públicos para municípios do interior sergipano de maneira humanizada.

Com uma população estimada em pouco mais de três mil habitantes, a cidade receberá toda a estrutura itinerante do programa coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc). Serão mais de 160 tipos de atendimentos em áreas como saúde, cidadania, infraestrutura e assistência social, ofertados a partir das 8h no entorno da Escola Estadual Escola Municipal Leandro Maciel e na sede da prefeitura local.

A população terá acesso a serviços como vacinação, doação de sangue, exames médicos e odontológicos, emissão de documentos como RG, CPF, CNH e ID Jovem, além de orientações jurídicas, acordos de dívidas, vistoria veicular e cadastro para castração de animais. Também haverá espaço para oficinas e atividades educativas, além de ações voltadas à economia solidária local.

Criado em fevereiro de 2023, o ‘Sergipe é aqui’ já percorreu mais da metade dos municípios sergipanos, beneficiando mais de 200 mil pessoas, promovendo o fortalecimento da presença da gestão nas regiões mais distantes da capital.