POPULAÇÃO RENOVA A ESPERANÇA COM OFERTA DE NOVOS PROCEDIMENTOS NA FASE DOIS DO OPERA SERGIPE

Na primeira fase do Opera Sergipe, mais de 23 mil sergipanos tiveram a sua saúde recuperada de forma célere e qualificada. A partir de agora, com a fase 2 do maior programa de cirurgias eletivas do estado, a população terá acesso a procedimentos como cirurgia bariátrica, ressecção endoscópica de próstata, endometriose, mamoplastia redutora, mamoplastia reconstrutora, cirurgia de polimastia, cirurgia para remoção de cálculos renais, cirurgia de remoção de cálculos em vias urinárias, além das cirurgias ortopédicas. Ao todo, incluindo fase 1 e fase 2, serão ofertados 34 procedimentos cirúrgicos, devolvendo a saúde e o bem-estar de milhares de sergipanos.

A expectativa de poder resgatar sua autonomia deixou a dona de casa Andrezza Pereira Santos, de 42 anos, esperançosa em melhorar a sua qualidade de vida com a possibilidade de realizar a sua cirurgia bariátrica. Ela compareceu ao lançamento da nova fase do Opera realizado neste sábado, 8, no Centro Especializado em Reabilitação José Leonel Aquino (CER IV). “O meu sentimento é de gratidão, pois, há quatro anos, estou na fila de espera pela bariátrica. Sou diarista e, hoje, não consigo mais exercer a minha função pela dificuldade que tenho em subir e descer escadas ou agachar, e isso vem afetando a minha vida, tanto fisicamente como psicologicamente. É uma luta diária, pois, em muitos momentos, a vontade de desistir prevaleceu. Mas, hoje, com o Opera Sergipe, vou conseguir a minha tão sonhada cirurgia”, relata emocionada.

O aposentado Manoel Moacir, de 71 anos, é da Barra dos Coqueiros e também esteve presente no lançamento do Opera. Ele contou que sente inúmeras dores devido ao seu problema no joelho e convive com a dor há anos, impactando na sua qualidade de vida. “Não tenho condições de trabalhar e fazer absolutamente nada porque os ossos das minhas pernas doem bastante. A minha esperança é que eu consiga resolver o meu problema no joelho e fazer a cirurgia ortopédica para restabelecer a minha autonomia”, relata.

Saúde feminina

O maior programa de cirurgias eletivas de Sergipe tem o intuito de ampliar a oferta de cirurgias eletivas e diminuir o tempo de espera dos usuários pelos procedimentos. Além dos novos procedimentos, a nova etapa contempla o Opera Mulher, realizado com o apoio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM) com cirurgias focadas para a saúde feminina.

A esperança de recuperar a autonomia é algo em comum entre os pacientes. A dona de casa, Joseane Silva Rocha, de 43 anos, é diagnosticada com endometriose. Para ela, a realização da cirurgia representa alívio e felicidade. “Tinha sintomas que não sabia que eram de endometriose. Procurei um ginecologista pensando que era infecção urinária devido à forte de dor ao urinar e desde que recebi o diagnóstico de endometriose tem sido uma batalha diária. É, realmente, um alívio pensar que, finalmente, terei a minha cirurgia que tanto necessito e preciso para minha saúde”, comemora.

Foto: Mário Sousa