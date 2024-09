‘PRATO DO POVO’ JÁ ULTRAPASSOU A MARCA DE MEIO MILHÃO DE REFEIÇÕES SERVIDAS

Informe publicitário

Programa se soma às iniciativas do Governo do Estado para garantir segurança alimentar à população sergipana

O Programa Prato do Povo alcançou um marco significativo ao entregar mais de 530 mil refeições, desde o início das ações do programa, em fevereiro, quando os sergipanos de 21 municípios começaram a ser beneficiados. Desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), o programa tem transformado a vida de quem mais precisa, reforçando o compromisso da gestão estadual com a segurança alimentar e o desenvolvimento social.

Entre os atendidos está dona Cleonice Santos, que, após cuidar da roça e da família, dirige-se ao restaurante local, em Nossa Senhora Aparecida, para pegar as refeições que garantem a nutrição essencial para os oito familiares. Para ela, as refeições são fundamentais para o equilíbrio do orçamento familiar e o bem-estar diário.

“Essa quentinha é a salvação da minha família. Somos oito pessoas e nem sempre o dinheiro dá para o aluguel, o gás, alimentos e o preparo da comida. Aqui em casa, eu e mais três pessoas pegamos a refeição que vem comida suficiente para alimentar toda a família. O ‘Prato do Povo’ é uma alegria para mim, pois garante o almoço de todos nós”, relata a agricultora.

Sobre o programa

Implementado pela Lei Estadual 9.228/2023, o programa tem investimento de mais de R$ 22 milhões, provenientes de recursos do Estado, emendas parlamentares e parceria com os municípios. Em dados contabilizados pela Seasic, até o momento, 9 mil famílias foram atendidas, totalizando 21.637 pessoas alimentadas e 530.340 refeições entregues.

Todos os dias, com o ‘Prato do Povo’, cerca de 4,2 mil refeições são preparadas e distribuídas em pontos de entrega nos municípios de Cumbe, Graccho Cardoso, Canhoba, Pedrinhas, Santana do São Francisco, Muribeca, Ilha das Flores, Feira Nova, Pedra Mole, Arauá, Macambira, São Miguel do Aleixo, General Maynard, Pinhão, Telha, Siriri, São Francisco, Santa Rosa de Lima, Itabi, Malhada dos Bois e Nossa Senhora Aparecida.

Distribuição das refeições

Para ter acesso às refeições, é necessário estar inscrito no Cadastro Único, dentro dos critérios de pobreza. A distribuição ocorre por ordem de chegada, e cada refeição pesa cerca de 630 gramas, composta por proteína, dois acompanhamentos, guarnição, salada, suco e sobremesa.

A costureira Maria Viana dos Santos ressalta como o programa é fundamental para a família, pois garante o almoço diário. “Não é todo dia que dá para tomar café da manhã, almoço e jantar, pois preciso pagar água, energia e botijão. Então aqui temos a refeição de meio-dia garantida e a minha filha vai para escola bem alimentada”, comenta.

Segurança alimentar

O ‘Prato do Povo’ integra o conjunto de ações e programas do governo, iniciativas essenciais para garantir a segurança alimentar da população do estado. A gestão estadual está comprometida em garantir as melhores condições nutritivas à população sergipana, com o desenvolvimento social, o combate à fome e um Sergipe mais justo e digno para todos.

Desde o início da gestão, foram criados e fortalecidos programas que buscam garantir melhores condições alimentares a todos os sergipanos, como o fortalecimento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa Mão Amiga, e o Restaurante Popular Padre Pedro, além das iniciativas de recolhimento de doações de alimentos em eventos organizados pelo governo.

Fotos: Irla Costa / Arthuro Paganini