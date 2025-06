PRÉ-UNI REALIZA O PRIMEIRO SIMULADO ONLINE E INTENSIFICA PREPARAÇÃO PARA O ENEM, DE 16 DE JUNHO A 14 DE JULHO

Pré-Universitário (Pré-Uni), iniciou no dia 16 de junho o período de aplicação do 1º Simulado Online de 2025, que segue disponível até 14 de julho. A atividade faz parte da estratégia de preparação dos estudantes da rede pública estadual de Sergipe para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontecerá nos dias 9 e 16 de novembro deste ano. O acesso ao simulado é gratuito e pode ser feito por meio do link disponível no perfil do Pré-Uni no Instagram (@preuni.seduc).

A prova é composta por 40 questões elaboradas por professores articuladores do Pré-Uni, abrangendo as áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. As disciplinas envolvidas incluem Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol), Arte, Educação Física, História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Matemática, Biologia, Física e Química. Após o envio das respostas, os estudantes têm acesso imediato à pontuação geral e recebem por e-mail um relatório com o detalhamento dos acertos e erros, facilitando o planejamento de estudos personalizados.

De acordo com o coordenador pedagógico do Pré-Uni, Vlademir Silva dos Santos, a iniciativa visa proporcionar aos alunos uma ferramenta de autodiagnóstico, permitindo a identificação de conteúdos já assimilados e daqueles que ainda exigem reforço nos estudos. “O simulado online é ofertado em dois períodos distintos, com o intuito de funcionar como ferramenta de autodiagnóstico capaz de redirecionar o planejamento de estudos dos nossos alunos. A correção explicativa de cada item permite que os estudantes compreendam suas dificuldades e fortaleçam o domínio dos objetos de conhecimento exigidos no Enem”, informa.

Sobre a importância de manter uma rotina de estudos, Vlademir complementa que os estudantes precisam encarar essas atividades com o maior nível de atenção e seriedade. “Mesmo diante do recesso das festas juninas e férias escolares que estão por vir, é preciso manter a rotina de estudos e aperfeiçoamento, visando ao sucesso nas provas do Enem, previstas para novembro”, reforça.

Eventos futuros

Além do simulado, o Pré-Uni mantém uma programação extensa de atividades até a aplicação das provas do Enem. Estão previstas ações como as oficinas ‘Atualidades e Redação’, com edições marcadas para os dias 9 de agosto, 6 de setembro e 4 de outubro; o ‘Foco na Área’, nos dias 19 e 26 de julho e 20 e 27 de setembro; o ‘Play Enem’, no dia 2 de agosto; o 2º Simulado Online, entre os dias 6 e 25 de outubro; o evento ‘Tardezinha Enem’, no dia 17 de outubro; além do ‘Revisa Enem’- atividade de revisão interna por meio da resolução comentada de questões pelos professores de cada polo – de 3 a 14 de novembro, e da ‘Revisão Final’, no dia 7 de novembro.

Considerado o maior curso preparatório público do país, o Pré-Uni é referência em aprovação no ensino superior em Sergipe. O programa atende estudantes da 3ª série do ensino médio da rede pública estadual, egressos da rede e inscritos no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) com idade igual ou superior a 18 anos.

Atualmente, o Pré-Uni disponibiliza a oferta de 4.430 vagas, em seus 51 polos, distribuídos em 30 municípios sergipanos. Além das aulas presenciais e on-line, o Pré-Uni oferece material didático gratuito, simulados, oficinas e atividades pedagógicas complementares, reafirmando o compromisso da Seed com uma educação pública de qualidade e com o acesso democrático ao ensino superior.

Foto: Maria Odília