PREFEITA EMÍLIA CORRÊA EMPOSSA 175 NOVOS PROFESSORES APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO DA SEMED ARACAJU

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, empossou 175 professores aprovados no concurso público da Secretaria Municipal da Educação (Semed), nesta quinta-feira, 31. Realizado em 2024, o certame ofereceu 425 vagas, e teve sua homologação publicada em maio de 2025, quando a gestão municipal deu início às convocações. Após a posse, os profissionais seguem para as etapas de lotação nas unidades de ensino e formação.

“Hoje estamos empossando 175 novos professores e professoras da rede municipal, na primeira convocação do concurso realizado já sob nossa gestão, e ela já é a maior da história da educação municipal. É a demonstração clara do nosso compromisso com a valorização do magistério e com o fortalecimento da educação pública. Essa conquista não é apenas dos professores, mas também de suas famílias, que esperaram com tanta expectativa por esse momento. É um dia marcante, que reforça conquistas individuais e reafirma compromissos coletivos. Sabemos que não foi fácil, que muitos obstáculos surgiram ao longo do caminho. Mas hoje celebramos, com o coração cheio de alegria essa vitória”, destacou a prefeita Emília.

Na cerimônia, a gestora também destacou a mudança no Estatuto do Magistério, por meio da Lei Complementar nº 212/2025, que passou a permitir o ingresso na carreira docente a partir dos 18 anos, sem limite máximo de idade. A alteração corrige uma restrição que anteriormente impedia a participação de pessoas com 50 anos ou mais nos concursos públicos para o magistério municipal. “Isso representa respeito, dignidade, valorização da maturidade e da experiência, especialmente das mulheres que enfrentam a luta do recomeço, de se reinventar. Aqui, fazemos justiça em todos esses casos, porque, muitas vezes, é justamente quando estamos no auge da nossa capacidade intelectual que somos impedidos de participar de momentos como este. E isso nós não admitimos de jeito nenhum”, afirmou Emília.

A secretária da Semed, Edna Amorim, ressaltou que o momento reafirma a educação como um instrumento essencial para promover a transformação social. “A conquista que hoje celebramos é prova viva do mérito, da excelência técnica, da dedicação aos estudos e da paixão pelo magistério, algo perceptível no olhar e na postura de cada um, desde o momento em que saiu o resultado do concurso. A nossa rede é feita de educadores valorosos, que diariamente promovem inclusão, inovação e amor ao conhecimento. Agora, com a chegada de novos 175 professores, essa frente se fortalece ainda mais”.

Com mais de duas décadas de experiência em sala de aula, lecionando no ensino superior e com passagens pela rede municipal por meio de contratos temporários, a pedagoga Márcia Alves de Carvalho, de 58 anos, celebrou a conquista da posse como professora efetiva. Para ela, o ingresso por meio de concurso público representa um marco importante em sua trajetória. “Principalmente para mim, porque estou iniciando um novo ciclo. Já atuo há quase 20 anos no ensino superior, na área de licenciaturas, mas sempre tive o sonho de fazer parte da educação básica. Então, esse momento representa muito. Estar agora na rede municipal de Aracaju é também uma forma de valorizar a nossa profissão. Claro que os professores temporários também merecem reconhecimento, mas cada vez que um novo concurso é realizado e mais profissionais ingressam como efetivos, a valorização da categoria se torna ainda mais concreta”, pontuou.

O professor de Educação Física, Túlio Vilanova, de 38 anos, também destacou a importância do concurso público. “Assumir um cargo público é um momento marcante na vida de qualquer pessoa. Tenho 15 anos de experiência na área e essa é a minha primeira aprovação em concurso público, então é uma alegria imensa, uma emoção muito grande, um sonho realizado. Todo o processo, após a aprovação, também me surpreendeu positivamente. Achei tudo muito ágil. O concurso foi homologado em maio e, agora no fim de julho, já estamos tomando posse. Isso mostra eficiência e valoriza ainda mais a atuação da Semed como órgão público”, salientou.

Cronograma

Nesta quinta-feira, 31, os professores convocados estiveram na Semed para assinar os termos de posse e realizar o cadastro no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma da rede de ensino que apoia e dinamiza os processos pedagógicos. Após a posse, o cronograma segue com a etapa de lotação dos profissionais, marcada para os dias 1º e 2 de agosto. Já a formação pedagógica será realizada entre os dias 4 e 7 de agosto, organizada em grupos, com foco nos anos iniciais e finais do ensino fundamental e na educação infantil.

