PREFEITA EMÍLIA CORRÊA LANÇA PROJETO NOVO OLHAR PARA AMPLIAR LINHA DE CUIDADO OFTALMOLÓGICO, EM ARACAJU

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, lançou neste sábado, 30, o projeto “Novo Olhar”, que tem como objetivo reduzir o tempo de espera por procedimentos e ampliar a linha de cuidado oftalmológico, com atenção especial a pacientes diabéticos e a tratamentos de alta complexidade.

Por meio da Secretaria Municipal da Saúde, o serviço, resultado de chamamento público, garantirá atendimento integral e contínuo aos pacientes. As consultas e exames estão sendo realizados em unidades montadas no Aracaju Parque Shopping, no bairro Industrial, e as cirurgias serão feitas no Centro de Especialidades Médicas (Cemar), no bairro Siqueira Campos, ou em clínicas conveniadas.

“O Novo Olhar é um projeto que vai ajudar efetivamente quem precisa de cuidado oftalmológico, pessoas que já não estavam enxergando bem e algumas até perdendo a visão. Por meio dessa iniciativa, vamos ofertar um atendimento digno e, com fé em Deus, zerar essa fila. Serão exames, cirurgias, tudo o que for necessário. A ação começa aqui nessa área, mas também será realizada dentro do shopping, para oferecer ainda mais dignidade”, salientou Emília Corrêa, destacando o papel da administração municipal na efetivação de políticas públicas. “Essa é uma gestão acolhedora, que respeita o direito das pessoas, que não podem mais esperar. Então vamos correr para entregar. Hoje tem muita gente feliz, sabendo que vai fazer o exame e, se necessário, a cirurgia”, completou.

A iniciativa prevê a oferta mensal de mais de 4 mil consultas, 800 cirurgias de catarata, 300 cirurgias de pterígio, 800 mapeamentos de retina, 300 retinografias coloridas, entre outros procedimentos.

De acordo com a secretária da Saúde de Aracaju, Débora Leite, o Novo Olhar foi pensado para atender a alta demanda de pacientes. “É um projeto em que conseguimos atender no volume da demanda. Em Aracaju, tínhamos apenas seis oftalmologistas no Cemar e algumas clínicas que realizavam procedimentos, mas em um volume muito abaixo do que a população necessitava. Por isso, precisávamos de um projeto como esse”, explicou.

“Nós, quando assumimos a gestão, não tínhamos nem contratação nem orçamento para isso. Então, mobilizamos toda a equipe da prefeita Emília, não apenas a Secretaria da Saúde, mas também a Fazenda e a Seplog. Inclusive, tivemos que enviar à Câmara de Vereadores uma mudança de objeto de emendas para que a gente pudesse realmente ter o financiamento”, destacou Débora, ao detalhar a estrutura dos atendimentos. “Aqui temos capacidade para atender 400 pessoas por dia, com quatro contêineres para consultas e exames, inclusive os mais complexos, que não estavam previstos em outros contratos. Continuamos com clínicas conveniadas em Aracaju, e as cirurgias serão realizadas nelas ou no nosso Cemar”, acrescentou.

O vereador Pastor Diego, vice-presidente da Câmara Municipal de Aracaju, ressaltou a importância da iniciativa e da parceria com o Legislativo. “É um projeto que veio para ficar, funcionando todos os dias, de domingo a domingo, oferecendo exames oftalmológicos, consultas e até a marcação de procedimentos cirúrgicos. Nos próximos dias, teremos a ampliação de uma sala cirúrgica no próprio shopping, para que os pacientes, além de consultados, já possam ter a cirurgia agendada. É um projeto que vem revolucionar a saúde em Aracaju e tem todo o apoio da Câmara Municipal, por meio de emendas e investimentos, para que continue crescendo e se desenvolvendo”, afirmou.

Fim da espera

Para a aposentada Jeilda dos Santos Moura, que completa 68 anos neste 30 de agosto, a ligação para o atendimento chegou como um verdadeiro presente de aniversário. Moradora do conjunto Orlando Dantas, ela aguardava pela cirurgia de catarata. “Pra mim, é excelente. Essas ações, esses projetos, só vêm para melhorar a vida de todos nós. Eu tô muito feliz porque já fiz a cirurgia em um olho e agora vou fazer no outro. E justamente no dia do meu aniversário. Então, é um presente. Só tenho a agradecer e desejar que venham cada vez mais projetos e ações como esse”, comemorou.

O senhor José Carlos dos Santos, de 72 anos, enfrenta dificuldades para enxergar com o olho esquerdo e procurou atendimento médico para entender a causa e verificar se precisaria de cirurgia. “Eu vim buscar a minha saúde visual, porque estou enxergando pouco e, a cada dia que passa, a visão vai diminuindo ainda mais. O que eu quero é recuperar minha saúde visual. Em um olho eu enxergo um pouco, mas no esquerdo quase nada. Gostei muito do atendimento”, relatou.

Há mais de um ano com problemas de visão, a aposentada Maria Ecilia dos Santos recebeu com alegria a ligação para comparecer à consulta. “Eu estou quase cega de um olho e ainda não fiz nenhuma cirurgia. Só ando acompanhada da minha irmã ou do meu primo, que veio comigo hoje. A luta é essa. Vivo com medo de cair sozinha, de tropeçar, de ser atingida por um carro. Sempre preciso que alguém me acompanhe, seja em casa, seja nos postos de saúde. Essa tem sido a minha realidade”, destacou.

Além de consultas e cirurgias convencionais, a nova linha de cuidado oftalmológico vai expandir o acesso a procedimentos mais complexos, como vitrectomia posterior, correção de estrabismo, transplante de córnea e esclera, tratamento cirúrgico de glaucoma e catarata congênita, tratamentos a laser, além da ampliação do tratamento medicamentoso de retina (Anti-VEGF). O serviço também incluirá procedimentos avançados, como implante de anel intraestromal e radiação para cross linking corneano, fundamentais para o tratamento de doenças como o ceratocone.

Presenças

Estiveram presentes no lançamento do projeto o vice-prefeito e secretário da Comunicação Social de Aracaju, Ricardo Marques; os secretários municipais Antônio Luiz, dos Direitos das Pessoas com Deficiência (Semdef); Thyago Silva, do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog); Dilermando Júnior, do Desenvolvimento Econômico e da Inovação (Semde); e Paulo Corrêa, da Cultura (Secult Aju); além do deputado estadual Georgeo Passos e dos vereadores Lúcio Flávio, vice-líder da prefeita na CMA, Binho e Marcel Azevedo.

Foto: Vitor Samuel/PMA